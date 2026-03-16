추가시간에 터진 정우영의 극장골…우니온 베를린, 연패 탈출

이미지 확대 우니온 베를린의 선수들이 극장골로 팀을 연패에서 구한 정우영(가운데)을 업고 기뻐하고 있다. 프라이크부르 DPA 연합뉴스

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독일 프로축구 분데스리가 우니온 베를린의 공격수 정우영(27)이 후반 추가시간 극장골을 터트리며 소속팀을 2연패에서 구해냈다.정우영은 16일(한국시간) 독일 프라이부르크 유로파 파크 슈타디온에서 열린 프라이부르크와 2025~26 분데스리가 26라운드 원정에서 0-0으로 맞선 후반 추가시간 2분 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다.그의 극장골을 앞세운 우니온 베를린은 1-0으로 승리해 최근 정규리그 2연패 부진을 씻고 분위기 반전에 성공했다. 승점 31을 쌓은 우니온 베를린은 9위로 올라섰다.정우영은 이날 벤치에서 출발해 후반 19분 팀 스카르케를 대신해 오른쪽 날개 공격수로 교체 출전했다. 프라이부르크는 그가 2019년 6월부터 2023년 7월까지 뛰었던 친정팀이다.공격 포인트를 올리기 위해 활발히 그라운드를 누비던 정우영은 후반 추가시간 2분 중앙선 부근에서 중앙 수비수 스탠리 온소키가 찔러준 롱패스를 오른쪽 측면에서 받아 수비수 1명을 따돌리고 페널티지역 오른쪽 구석 부근에서 왼발 슈팅으로 마무리했다. 그의 발끝을 떠난 공은 상대 골키퍼 앞에서 한 차례 바운드된 뒤 골대 안으로 빨려 들어갔다.지난 1월 19일 슈투트가르트와 18라운드 원정전 득점 이후 침묵했던 정우영은 2개월 만에 정규리그 3호 골이자 시즌 4호 골(정규리그 3골·DFB 포칼 1골)을 기록했다.박성국 기자