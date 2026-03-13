조규성, EPL팀 상대로 결승골 작렬…UEL 1차전 승리로 8강 진출 고지 선점

이미지 확대 조규성.AP 연합뉴스

덴마크 프로축구 미트윌란의 조규성이 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL)에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀을 상대로 헤더 결승골을 작렬하며 팀 승리를 이끌었다.미트윌란은 13일(한국시간) 영국 노팅엄의 더 시티 그라운드에서 열린 노팅엄 포리스트와의UEFA 유로파리그(UEL) 16강 1차전에서 후반 35분 터진 조규성의 헤딩 골로 1-0 승리했다.리그 페이즈에서 36개 팀 중 3위로 구단 역사상 처음으로 유럽 클럽대항전 16강전에 오른 미트윌란은 이날 노팅엄을 누르면서 오는 20일 열리는 2차전에서 비기기만 해도 8강행 티켓을 손에 쥐게 된다.벤치에서 경기를 시작한 조규성은 후반 12분 주니오르 브루마두와 교체돼 그라운드를 밟았다. 공격의 고삐를 쥐던 미트윌란은 후반 35분 이한범과 공을 주고받은 우스망 디아오가 상대 미드필드 오른쪽에서 크로스를 올리자 조규성이 페널티지역 중앙에서 그대로 머리로 받아넣어 골망을 흔들었다.지난해 12월 12일 헹크(벨기에)와의 리그 페이즈 6차전 원정 경기에서 미트윌란의 1-0 승리를 이끄는 결승 골로 UEL 무대 첫 득점을 올린 뒤로 석 달 만에 득점포를 재가동한 것.조규성의 올 시즌 득점은 덴마크 정규리그(수페르리가) 3골, 덴마크컵 2골에 UEL 2골을 더해 7골로 늘었다.한편 독일 프로축구 분데스리가 마인츠의 이재성은 UEFA 콘퍼런스리그(UECL) 16강 1차전 시그마 올로모으츠(체코)와의 경기에서 후반 20분 교체투입됐지만 소속팀 마인츠(독일)는 0-0으로 비겼다. UECL은 챔피언스리그와 유로파리그에 이은 UEFA 클럽대항전의 3부 리그 격 대회로 마인츠가 유럽 클럽대항전에서 토너먼트 무대에 오른 것은 처음이다.이제훈 전문기자