손흥민 시즌 7호 도움…팀은 연승행진 중단

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA) FC에서 활약하는 손흥민이 시즌 7호 도움을 올렸다. 그렇지만 팀이 비기면서 LAFC의 개막 이후 연승 행진은 중단됐다.LAFC는 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 LD 알라후엘렌세(코스타리카)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 1차전에서 후반 11분 손흥민의 도움을 받은 드니 부앙가의 골로 1-1로 비겼다.시즌 7호 도움을 추가한 손흥민은 올 시즌 공식전 6경기에서 1골 7도움을 기록했다. 손흥민은 MLS 3경기에서 3도움을 올렸고 CONCACAF 챔피언스컵 3경기에서 1골 4도움을 기록했다.손흥민은 지난달 18일 레알 에스파냐(온두라스)와의 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정경기에서 페널티킥으로 시즌 마수걸이 득점을 올렸지만 정규시즌에는 득점을 올리지 못하는 등 5경기 연속 골 맛을 보지 못했다.이와 함께 이날 무승부로 LAFC의 올 시즌 개막 이후 공식전 연승 행진은 5경기로 중단됐다. LAFC는 이날 경기 전까지는 구단 역사상 최초로 MLS 개막 3연승을 포함해 시즌 5전 전승의 신바람을 냈다.4-3-3 대형에서 최전방에 배치된 손흥민은 부앙가, 티머시 틸먼과 함께 삼각 편대를 형성해 공격을 주도했다. 그렇지만 ‘선수비 후역습’ 전략으로 맞선 알라후엘렌세의 수비벽을 뚫지 못했다.손흥민은 전반 9분 페널티아크 왼쪽에서 감아친 공은 수비수에 맞았고 전반 26분 정면에서 시도한 오른발 프리킥도 수비벽에 막혔다. 이어진 왼발 논스톱 슛도 수비수에 걸리는 등 전반에 시도한 3차례 슛이 모두 수비벽에 막혔다.오히려 LAFC는 전반 44분 역습에 선제골을 허용하면서 0-1로 끌려갔다. 전열을 정비한 LAFC는 후반 7분 손흥민의 코너킥을 은코시 타파리가 헤더로 연결했지만 무위에 그쳤다.마침내 후반 11분 페널티지역 정면에서 손흥민이 내준 공을 부앙가가 오른발로 동점골을 만들어냈다. 하지만 여기까지였다.LAFC는 더이상 추가골을 넣지 못하고 무승부에 만족해야했다.이제훈 전문기자