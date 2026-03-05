절정 골감각 오현규, 튀르키예 컵대회에서도 득점포 가동…5경기서 4골

이미지 확대 베식타시 선수들이 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 베식타시 홉페이이지 캡처

튀르키예 이적 후 절정의 골감각을 과시하고 있는 베식타시의 오현규가 정규리그가 아닌 컵대회에서도 득점포를 가동했다.오현규는 5일(한국시간) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 차이쿠르 리제스포르와의 2025~26 튀르키예 쿠파스(튀르키예컵) C조 4라운드 경기에 최전방 공격수로 나서 2-0으로 앞서던 전반 42분 추가골을 넣으며 팀의 4-1 승리에 기여했다.겨울 이적시장에서 벨기에 헹크를 떠나 베식타시 유니폼을 입은 뒤 공식전 출전 5번째 경기에서 넣은 4호골(1도움)이었다. 그는 튀르키예리그 데뷔전이었던 지난달 9일 알란야스포르와의 경기부터 정규리그 3경기 연속골을 기록하며 눈에 띄는 활약을 펼쳤다. 베식타시 이적 후 데뷔전부터 3경기 연속골을 성공한 선수는 구단 역사상 오현규가 처음이었다.특히 지난달 28일 코자엘리스포르와의 정규리그 경기에서 상대의 집중 견제로 4경기 연속골 행진이 중단됐지만 이날 컵대회에서 전반전만 출전하고도 득점포를 재가동했다.4-3-3 대형의 최전방 공격수로 나선 오현규는 몸놀림이 가벼웠다. 베식타시도 일찍부터 골 잔치를 벌였다. 전반 27분과 38분 연이어 골이 터지며 2-0으로 앞서나갔다. 전반 42분에는 오르쿤 쾨크취의 슈팅이 골키퍼에 막히고 흘러나오자 골문을 향해 쇄도하던 오현규가 이를 밀어 넣어 골망을 흔들었다.베식타시는 전반에만 3골을 넣으며 앞서나가자 오는 8일 갈라타사라이와의 경기를 위해 후반 들어 주축 선수들을 벤치로 불러들였다. 오현규도 후반 시작과 동시에 무스타파 헤키몰루와 교체됐다.베식타시는 후반 36분 카르탈 일마즈의 쐐기골까지 터지면서 한 골을 만회한 리제스포르에 4-1로 완승을 거뒀다. 3승 1무로 승점 10을 쌓은 베식타시는 페네르바체(승점 9·3승 1패)를 제치고 C조 선두를 달렸다.한편 스코틀랜드 프리미어십(SPL) 셀틱의 양현준은 65분간 활약하며 팀 승리에 기여했다. 양현준은 이날 애버딘 피토드리 스타디움에서 열린 애버딘과의 2025~26 SPL 경기에서 오른쪽 미드필더로 선발 출전해 후반 20분 제임스 포레스트와 교체될때까지 65분간 뛰며 팀의 2-1 승리에 기여했다.올해 열린 SPL 10경기 중 9경기에 출전한 양현준은 슈팅이나 드리블 돌파 없이 볼 터치 46회, 패스 성공률 73.5%를 기록했다. 최근 두 경기에서 승리가 없었던 셀틱은 귀중한 승리를 챙기며 18승4무7패(승점 58)로 선두 하츠(승점 63)를 5점 차이로 추격했다.이제훈 전문기자