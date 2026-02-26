인종차별엔 골로 복수…레알 마드리드, 비니시우스 결승골로 UCL 16강 진출

이미지 확대 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르가 26일(한국시간) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 벤피카(포르투갈)와 경기에서 후반 35분 결승골을 넣은 뒤 주먹을 불끈 쥐며 기뻐하고 있다. 마드리드 EPA 연합뉴스

스페인 프로축구 레알 마드리드가 골잡이 비니시우스 주니오르의 ‘인종차별 복수 골’로 벤피카(포르투갈)를 누르고 2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강에 진출했다.레알 마드리드는 26일(한국시간) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우에서 열린 대회 녹아웃 라운드 플레이오프(PO) 2차전 홈 경기에서 벤피카를 2-1로 이겼다. 지난 18일 원정 1차전을 1-0으로 이긴 레알 마드리드는 합계 점수에서 3-1로 앞서 16강에 올랐다.지난 1차전 벤피카 원정 때 결승 골을 넣고 댄스 세리머니를 했다가 벤피카의 잔루카 프레스티아니로부터 인종차별적 모욕을 당한 비니시우스는 이날도 승리의 주역이 됐다. 그는 이날 1-1 동점이던 후반 35분 페데리코 발베르데의 전진 패스를 받아 약 40ｍ를 돌파한 뒤 골 지역 왼쪽에서 오른발 슈팅으로 상대 골망을 갈랐다.비니시우스는 왼쪽 코너 플래그 쪽으로 달려가 홈 팬들 앞에서 보란 듯 댄스 세리머니를 펼쳐 보였다. 1차전 때 벤피카 홈 팬들이 야유를 촉발했던 그 세리머니였다.UEFA는 실제 인종차별이 있었는지를 조사 중이며, 규정에 따라 프레스티아니에게 잠정적으로 1경기 출전 정지 처분을 내렸다. 이에 프레스티아니는 2차전에 뛰지 못했다.비니시우스가 ‘원숭이’라는 말을 들었다고 킬리안 음바페 등 레알 마드리드 동료들이 증언했지만, 프레스티아니는 인종차별 의혹을 전면 부인하고 있다.박성국 기자