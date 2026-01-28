이강인 ‘140억원 유망주’ 페르난데스와 각축

이미지 확대 이강인 (PSG).

AFP 연합뉴스

이미지 확대 드로 페르난데스(오른쪽).

AFP 연합뉴스

2026-01-28 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국가대표 미드필더 이강인이 뛰는 프랑스 파리생제르맹(PSG)이 FC바르셀로나(스페인)에서 기대를 한 몸에 받았던 드로 페르난데스를 영입했다. 페르난데스의 합류로 이강인이 속한 2선 공격진 주전 경쟁은 더 뜨거워질 것으로 보인다.PSG는 27일(한국시간) 페르난데스와 2030년까지 4년 계약을 맺었다고 밝혔다. 페르난데스 영입을 위해 이적료 800만 유로(약 140억원)를 지불한 것으로 알려졌다.스페인과 필리핀 혼혈로 ‘드로’라는 애칭으로 불리는 페르난데스는 리오넬 메시(인터 마이애미), ﻿라민 야말(바르셀로나) 등이 거친 바르셀로나 유소년 시스템 라마시아 출신 유망주다.그는 지난해 8월 대구에서 열린 대구FC와 프리시즌 연습경기에도 출전해 빼어난 개인기를 선보이며 국내 축구팬들에게도 깊은 인상을 심어줬다.페르난데스의 영입은 이강인 입장에선 반갑지 않다. PSG는 지난 시즌부터 유망주에게 많은 출전 기회를 주면서 선수 육성에 적극적으로 나서고 있다. 이강인은 올 시즌 팀 내 입지를 넓히다 최근 허벅지 부상을 당하며 전열에서 이탈한 상황이다. 페르난데스는 “세계적인 구단 PSG에 합류해 매우 자랑스럽다”면서 “PSG는 어릴 때부터 지켜본 빅클럽이다. PSG를 위해 모든 것을 쏟아붓겠다”라고 말했다.이제훈 전문기자