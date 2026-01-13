‘김상식 매직’ 베트남, 우승 후보 사우디 꺾고 U-23 아시안컵 8강행

이미지 확대 2025 동남아시안 게임 남자 축구에서 베트남을 우승으로 이끈 김상식 감독. 로이터 연합뉴스

김상식 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 파죽의 3연승을 달리며 조 1위로 8강에 올랐다.베트남 U-23 대표팀은 13일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스포츠스티 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 우승 후보로 꼽히는 개최국 사우디를 1-0으로 제압했다. 요르단(2-0)과 키르기스스탄(2-1)을 차례로 격파한 베트남은 3전 전승으로 A조 1위를 확정 지었다.홈팬들의 일방적인 응원을 등에 업은 사우디는 전반 초반부터 강공을 펼쳤고, 비겨도 8강에 오를 수 있었던 김 감독은 ‘선수비 후역습’ 전술로 대응했다. 전반을 실점 없이 0-0으로 마친 김 감독은 후반전 시작과 함께 공격수 응우옌 레팟과 미드필더 응우옌 딘박을 교체 투입하며 공격력을 강화했다.이에 후반 19분 응우옌 응옥마이가 상대 진영 왼쪽에서 공을 가로챈 뒤 딘박에게 찔러줬고, 딘박이 왼발 슛으로 골망을 가르며 김 감독의 용병술에 화답했다.김 감독은 경기 직후 기자회견에서 “우리 선수들이 팀을 위해 헌신하고 90분 내내 투혼을 발휘해서 뛰면서 승점 9까지 챙겼다. 선수들이 너무 대단하다고 느낀다”면서 “내일 경기를 보고 우리 상대가 결정될 텐데, 누가 올라오든 선수들과 원팀으로 싸운다면 8강에서도 좋은 경기를 할 수 있을 것으로 기대한다”고 자신했다.16개국이 참가하는 이번 대회는 4개 국씩 4개 조로 나눠 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 두 팀이 8강 토너먼트에 올라 우승 경쟁을 이어간다.박성국 기자