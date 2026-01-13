“음바페·회장과 언쟁”…레알 마드리드, 8개월 만에 알론소 감독 경질

이미지 확대 부임 8개월을 채우지 못하고 전격 경질된 사비 알론소 전 레알 마드리드 감독. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

스페인 프로축구 명문 레알 마드리드가 부임한 지 8개월도 채 안 된 사비 알론소(45) 감독을 경질했다.레알 마드리드는 13일(한국시간) “알론소 감독과 상호 합의로 계약을 해지하기로 했다”고 발표했다. 후임으로는 스페인 국가대표 수비수를 지낸 알바로 아르벨로아 레알 마드리드 2군(카스티야) 감독이 선임됐다.현역 시절 레알 마드리드에서 5년 동안 활약한 스페인 국가대표 수비수 출신의 알론소 감독은 레버쿠젠(독일) 감독 시절 2023~24시즌 분데스리가 무패 우승을 일구는 등 지도자로서 능력을 인정받았다.알론소 감독은 지난해 5월 카를로 안첼로티 감독의 후임으로 레알 마드리드와 2028년 6월까지 3년 계약했으나 반년 만에 물러나게 됐다.레알 마드리드는 스페인 정규리그인 라리가 2025~26시즌 현재 승점 45(14승 3무 2패)로, 맞수 숙명의 라이벌 FC바르셀로나(승점 49·16승 1무 2패)에 이어 2위를 달리고 있다.다만 지난달 셀타 비고와의 라리가 홈 경기에서 0-2 완패를 당한 데 이어 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 맨체스터 시티(잉글랜드)에 1-2로 역전패하면서 감독 경질설이 이어졌다.전날 사우디아라비아 제다에서 열렸던 ‘엘 클라시코’ 패배는 감독 경질의 기폭제가 됐다. 레알 마드리드는 스페인 슈퍼컵 결승에서 바르셀로나에 2-3으로 패했다.그간 알론소 감독은 일부 선수는 물론 구단 수뇌부와 갈등을 빚어온 것으로 알려졌다. 영국 BBC는 소식통을 인용해 “알론소 감독이 슈퍼컵 결승전을 앞두고 공격수 킬리안 음바페와 전술 문제로 언쟁을 벌였다. 다음 날에는 플로렌티노 페레스 회장과도 의견 충돌이 있었다”고 전했다.박성국 기자