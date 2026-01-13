‘엘 클라시코’ 바르사 이번에도 웃었다

슈퍼컵 레알 마드리드에 3-2 이겨

공격수 하피냐, 선제·결승골 ‘쐐기’

이미지 확대 FC 바르셀로나 선수들이 12일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 스타디움에서 열린 2026 스페인 슈퍼컵 결승전에서 레알 마드리드를 3-2로 꺾고 우승한 뒤 세리머니를 하며 기뻐하고 있다.﻿

제다 AP 뉴시스

2026-01-13 28면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사우디아라비아에서 열린 축구 별들의 전쟁 ‘엘 클라시코’에서 FC 바르셀로나가 또 한 번 웃었다.바르셀로나는 12일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 레알 마드리드와 2026 스페인 슈퍼컵 결승에서 공격수 하피냐의 멀티 골을 앞세워 3-2로 이겼다. 이로써 바르셀로나는 지난해에 이어 2년 연속 결승에서 레알 마드리드를 꺾고 2연패를 달성했다. 또 슈퍼컵 통산 16번째 우승 트로피를 들어 올리며 대회 역대 최다 우승 기록도 경신했다.스페인 슈퍼컵은 지난 시즌 스페인 프로축구 프리메라리가 1, 2위 팀과 스페인 국왕컵(코파 델 레이) 우승 및 준우승팀이 출전해 챔피언을 결정하는 대회다. 애초 스페인에서만 열렸으나, 스페인축구협회는 수익 창출을 위해 2019년 사우디 정부와 계약을 맺고 사우디에서 대회를 이어오고 있다.이날 포문은 바르셀로나가 먼저 열었다. 전반 35분 바르셀로나 하피냐가 기습적인 왼쪽 중거리 슈팅으로 레알 마드리드 골망을 갈랐다.바르셀로나의 1-0 리드로 끝나는 듯했던 전반은 추가시간에 2분 간격으로 골 폭풍이 몰아쳤다. 추가시간 2분 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르가 동점 골을 넣자, 2분 뒤 바르셀로나 공격수 레반도프스키가 감각적인 로빙슛으로 득점하며 2-1로 달아났다. 이에 추가시간 6분 레알 마드리드의 코너킥 상황에서 곤살로 가르시아가 수비수에 맞고 흘러나오는 공을 밀어 넣어 2-2가 됐다.후반에는 하피냐가 28분 상대 페널티 지역 중앙에서 때린 슛이 수비수 발에 맞고 골문 안쪽으로 들어가며 혈투에 마침표를 찍는 결승 골이 됐다.박성국 기자