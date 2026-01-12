추가시간에 3골 터진 ‘엘 클라시코’…바르셀로나, 16번째 슈퍼컵 우승

사우디아라비아 제다에서 결승전

바르셀로나, 3-2로 마드리드 제압

이미지 확대 12일 스페인 슈퍼컵 결승에서 레알 마드리드를 꺾고 우승을 차지한 FC 바르셀로나 선수들이 우승 세리머니를 하며 기뻐하고 있다. 제다 EPA 연합뉴스

이미지 확대 12일 스페인 슈퍼컵 결승에서 후반전 바르셀로나 공격수 하피냐가 미끄러지며 시도한 슛이 수비수의 발에 맞은 뒤 골문으로 향하고 있다. 제다 로이터 연합뉴스

스페인 프로축구 별들의 전쟁 ‘엘 클라시코’가 사우디아라비아에서 펼쳐졌다. 세계 최고 명문 구단 자존심을 건 승부에서 FC바르셀로나가 또 한 번 웃었다.바르셀로나는 12일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 레알 마드리드와 2026 스페인 슈퍼컵 결승에서 하피냐의 멀티 골을 앞세워 3-2로 이겼다. 이로써 바르셀로나는 지난해에 이어 2년 연속 결승에서 레알 마드리드를 꺾고 2연패를 달성했다. 또 슈퍼컵 통산 16번째 우승 트로피를 들어 올리며 대회 역대 최다 우승 기록을 경신했다.스페인 슈퍼컵은 지난 시즌 스페인 프로축구 최상위 리그인 프리메라리가(라리가) 1, 2위 팀과 스페인 국왕컵(코파 델 레이) 우승 및 준우승팀이 출전해 챔피언을 결정하는 대회다. 바르셀로나와 레알 마드리드는 지난 시즌 프리메라리가와 국왕컵에서 나란히 1, 2위를 휩쓸며 출전 자격을 얻었다.애초 슈퍼컵은 스페인에서만 열렸으나, 스페인축구협회는 수익 창출을 위해 2019년 사우디 정부와 계약을 맺고 사우디에서 대회를 이어오고 있다.이날 포문은 바르셀로나가 먼저 열었다. 전반 35분 바르셀로나 좌측 윙어 하피냐가 기습적인 왼쪽 중거리 슈팅으로 마드리드 오른쪽 아래 골망을 갈랐다.바르셀로나의 1-0 리드로 끝나는 듯했던 전반은 추가시간에 골 폭풍이 몰아쳤다. 전반 추가 2분 레알 마드리드의 비니시우스 주니오르가 중앙선 부근에서 페널티 지역 안쪽까지 드리블로 파고든 뒤 강력한 오른발 슈팅으로 득점에 성공해 경기의 균형을 1-1로 돌려놨다.전반 48분 킥오프 직후 곧바로 바르셀로나의 역전 골이 터졌다. 공격수 로베르트 레반도프스키가 상대 골문 앞에서 골키퍼 쿠르투아를 넘기는 감각적인 로빙슛으로 역전을 만들었다.이어 추가 6분 레알 마드리드의 코너킥 상황에선 딘 하위선의 헤더가 골문 안으로 향했으나 하피냐의 수비에 막혔고, 곤살로 가르시아가 흘러나오는 공을 밀어 넣어 2-2를 기록했다.후반에도 양 팀은 각각 7개의 슈팅을 기록하며 팽팽한 공방전을 이어갔고, 하피냐가 후반 28분 상대 페널티 지역 중앙에서 때린 슛이 수비수 발에 맞고 골문 안쪽으로 굴절돼 들어가며 혈투에 마침표를 찍는 결승 골이 됐다.박성국 기자