FA컵 우승팀 크리스털 팰리스, 6부 팀에 1-2 충격 패…117년 만의 대이변

이미지 확대 10일(한국시간) 잉글랜드 프로축구 6부 리그 매클스필드가 FA컵 64강전에서 지난 대회 우승팀 크리스털 팰리스를 2-1로 이긴 직후 매클스필드의 조시 케이(가운데)가 홈 팬들에 둘러싸여 환호하고 있다. 매클스필드 AP 연합뉴스

잉글랜드축구협회(FA)컵 대회에서 6부 리그 팀이 지난 대회 우승팀을 꺾는 대이변이 나왔다.잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 1부 구단 크리스털 팰리스는 10일(한국시간) 영국 매클스필드의 리징닷컴 스타디움에서 열린 2025~26 FA컵 3라운드(64강전) 원정 경기에서 6부 리그에 속한 매클스필드 FC에 1-2로 졌다.매클스필드는 주장 폴 도슨이 전반 43분 프리킥 상황에서 헤더 선제골을 넣고, 후반 15분 아이작 버클리리케츠가 추가 골을 터트려 2-0으로 달아났다. 팰리스의 반격은 후반 45분 예레미 피노의 프리킥 골에 그쳤다.팰리스는 지난해 5월 2024~25시즌 FA컵 결승에서 맨체스터 시티를 1-0으로 꺾고 1905년 창단 이후 120년 만에 처음으로 대회 우승을 차지한 ‘디펜딩 챔피언’이다.반면 매클스필드는 잉글랜드 축구 시스템의 6부 리그 격인 내셔널리그 노스 소속 팀이다. 6부 리그에서도 24개 팀 중 현재 14위다.영국 공영방송 BBC는 현재 팰리스가 프리미어리그 13위인 점을 들어 리그 순위로만 보면 5개 리그 아래 117계단이나 차이가 나는 두 팀의 이번 결과는 FA컵 역사상 최대 이변이라고 전했다. 특히 프로가 아닌 ‘논리그’(Non-league) 팀이 FA컵에서 지난 시즌 우승팀을 꺾은 건 1908~09시즌 이후 117년 만이다.당시 대회 1라운드에서 디펜딩 챔피언이었던 울버햄프턴 원더러스를 누른 논리그 팀이 팰리스였다.매클스필드는 1874년 창단한 전신 매클스필드 타운이 재정난으로 2020년 해체된 후 지역 사업가 로버트 스메스허스트가 구단을 인수하고 전 웨일스 국가대표 미드필더 로비 새비지 등이 이사진에 합류하면서 재창단된 팀이다.이후 9부 리그에서 시작해 4시즌 만에 3번의 승격을 거듭하며 6부 리그까지 올라섰다. 현재 리그 하위권에 있으나 플레이오프 진출권과는 승점 차가 크지 않다.박성국 기자