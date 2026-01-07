EPL 명문 첼시, 41세 로즈니어 감독 선임…리그 12번째 흑인 감독 조명

이미지 확대 리엄 로즈니어 첼시 신임 감독. AFP 연합뉴스

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)의 명문 구단 첼시가 새 사령탑으로 잉글랜드 출신 전략가 리엄 로즈니어(41) 감독을 낙점했다.첼시는 7일(한국시간) 프랑스 RC스트라스부르를 이끌었던 로즈니어를 새 감독으로 선임한다고 밝혔다. 계약기간은 2032년 여름까지 6년 6개월이다.로즈니어 감독은 2002년 브리스톨 시티에서 프로로 데뷔해 2018년 브라이턴 앤드 호브 앨비언에서 선수 생활을 마감했다. 이후 2022년 웨인 루니 감독을 대신해 더비 카운티 임시감독을 맡으며 지도자의 길을 걷기 시작했다.첼시는 3년여로 짧은 감독 경력에도 로즈니어 감독이 스트라스부르에서 끌어낸 긍정적인 변화에 주목했다. 로즈니어 감독은 부임 첫 시즌에 스트라스부르를 리그1 7위에 올려놓으며 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그 진출권을 따냈다. 스트라스부르가 유럽 클럽대항전에 진출한 건 19년 만이었다.유럽 5대 리그에서 가장 어린 선수단을 운영하면서 좋은 성적을 낸 점도 인상적이었다. 로즈니어 감독은 스트라스부르에서 5대 빅리그를 통틀어 가장 어린 평균 21세의 선수단을 지휘했다.BBC는 “전임 엔초 마레스카 감독이 더 경험 많은 선수를 영입하길 바란 점이 사임으로 이어진 갈등의 불씨가 된 것으로 알려졌다. 첼시 구단은 로즈니어 감독 체제에서는 이런 일이 되풀이될 가능성이 작다고 확신하고 있다”고 전했다.현지에서는 로즈니어 감독의 젊은 나이나 실력뿐 아니라 그가 ‘흑인’이라는 점에도 주목했다. EPL에서 뛰는 선수의 절반 가까이가 흑인이지만, 감독 중에서 흑인은 드물다. 로즈니어 감독은 EPL 역사상 12번째 흑인 정식 감독이다.축구계 반인종차별단체 킥잇아웃의 사무엘 오카포 사무총장은 “로즈니어가 첼시 감독으로 발표되면서 장벽이 허물어졌다. 앞으로 이런 모습을 더 보고 싶다”면서 “흑인, 소수자 공동체엔 재능 있는 사람들이 많다. 그들이 자신의 재능을 보여줄 기회를 잡기를 바란다”고 말했다.박성국 기자