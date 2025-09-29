‘쉬는 골’ 못 보는 K남자…MLS 손흥민·정상빈 ‘코리안 더비’

손, 4경기 연속… 원정에서 3-0 승리

이미지 확대 손흥민(로스앤젤레스FC)이 28일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스 에너자이저 파크에서 열린 메이저리그사커(MLS) 세인트루이스 원정 경기에서 전반 추가시간 골을 넣은 뒤 동료와 함께 기뻐하고 있다. ﻿﻿ 세인트루이스 AFP 연합뉴스

2025-09-29 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

형만 한 아우 없다는 말이 딱 들어맞는 한 판이었다. 로스앤젤레스(LA)FC의 새 에이스 손흥민이 정상빈(세인트루이스)과 펼친 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) ‘코리안 더비’에서 두 골을 넣으며 완승했다.LAFC는 28일(한국시간) 미주리주 세인트루이스 에너자이저 파크에서 열린 MLS 세인트루이스 원정에서 손흥민의 활약을 앞세워 3-0으로 이겼다. 4연승 한 LAFC는 서부 콘퍼런스 4위(15승8무7패·승점 53)를 유지했다. 최전방을 뛴 손흥민은 풀타임을 소화했고, 왼쪽 날개로 나선 정상빈은 후반 20분 교체됐다.LAFC는 전반 15분 데니스 부앙가의 선제골로 앞서갔다. 맹공을 퍼붓던 LAFC는 손흥민이 전반 추가시간 4분에 골을 보탰다. 중원부터 공을 몰고 들어간 뒤 상대 수비수를 앞에 두고 헛다리를 짚다가 오른발 슈팅으로 골문을 열었다. 후반 15분 역시 상대 수비를 끌고 다니다 오른발 슈팅으로 쐐기 골을 터뜨렸다. ﻿ 손흥민은 리그 4경기 연속골(7골)을 넣으며 경기 최우수선수에도 선정됐다. MLS 8경기에서 공격포인트 11개(8골3도움)를 기록 중이다.손흥민과 부앙가는 이날 쌍포로 최근 6경기에서 팀 17골﻿을 ﻿책임지는 놀라운 화력을 과시했다. MLS 사무국은 ‘흥부 듀오’가 내슈빌SC의 하니 무크타르(10골)와 샘 서리지(5골)가 지난 5~7월 10경기에서 15골을 합작했던 역대 최고 기록을 넘어섰다고 밝혔다. ﻿강국진 기자