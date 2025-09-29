‘쉬는 골’ 못 보는 K남자…MLS 손흥민·정상빈 ‘코리안 더비’

손, 4경기 연속… 원정에서 3-0 승리
형만 한 아우 없다는 말이 딱 들어맞는 한 판이었다. 로스앤젤레스(LA)FC의 새 에이스 손흥민이 정상빈(세인트루이스)과 펼친 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) ‘코리안 더비’에서 두 골을 넣으며 완승했다.
LAFC는 28일(한국시간) 미주리주 세인트루이스 에너자이저 파크에서 열린 MLS 세인트루이스 원정에서 손흥민의 활약을 앞세워 3-0으로 이겼다. 4연승 한 LAFC는 서부 콘퍼런스 4위(15승8무7패·승점 53)를 유지했다. 최전방을 뛴 손흥민은 풀타임을 소화했고, 왼쪽 날개로 나선 정상빈은 후반 20분 교체됐다.
LAFC는 전반 15분 데니스 부앙가의 선제골로 앞서갔다. 맹공을 퍼붓던 LAFC는 손흥민이 전반 추가시간 4분에 골을 보탰다. 중원부터 공을 몰고 들어간 뒤 상대 수비수를 앞에 두고 헛다리를 짚다가 오른발 슈팅으로 골문을 열었다. 후반 15분 역시 상대 수비를 끌고 다니다 오른발 슈팅으로 쐐기 골을 터뜨렸다. 손흥민은 리그 4경기 연속골(7골)을 넣으며 경기 최우수선수에도 선정됐다. MLS 8경기에서 공격포인트 11개(8골3도움)를 기록 중이다.
손흥민과 부앙가는 이날 쌍포로 최근 6경기에서 팀 17골을 책임지는 놀라운 화력을 과시했다. MLS 사무국은 ‘흥부 듀오’가 내슈빌SC의 하니 무크타르(10골)와 샘 서리지(5골)가 지난 5~7월 10경기에서 15골을 합작했던 역대 최고 기록을 넘어섰다고 밝혔다.
