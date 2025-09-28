카스트로프, 0-6 뒤지는 속에서도 포기하지 않는 만회골

이미지 확대 카스트로프(오른쪽). 묀헨그라트바흐 AP 뉴시스

독일 프로축구 분데스리가 보루시아 묀헨글라트바흐가 아인트라흐트 프랑크푸르트에게 6골이나 얻어맞으며 그로기 상태가 된 속에서도 옌스 카스트로프는 포기하지 않았다. 카스트로프의 만회골을 시작으로 묀헨글트바흐는 4골을 넣으며 승리를 향한 의지를 보여줬다.묀헨글라트바흐는 28일(한국시간) 독일 묀헨글라트바흐 보루시아 파크에서 열린 2025~26 분데스리가 5라운드 안방경기에서 4-6으로 패했다. 정규리그 5경기 동안 승리가 없는 묀헨글라트바흐는 최하위(2무 3패, 승점 2)에 그쳤다.경기는 처참했다. 전반에만 5골을 내줬다. 전반 11분 선제골을 시작으로 15분, 39분에 두 골, 게다가 전반 추가시간까지 실점했다. 후반 들어서도 2분 만에 6번째 골을 허용했다. 그런 속에서도 카스트로프가 만회골을 넣으며 추격을 시작했다.3-4-2-1 전술의 2선 공격형 미드필더로 선발 출전한 카스트로프는 후반 27분 페널티지역 오른쪽에서 조 스캘리가 보내준 크로스를 머리로 방향을 바꿔넣으며 골을 넣었다. 이번 시즌 분데스리가에 데뷔해 4경기 출전 만에 뽑아낸 데뷔골이었다.카스트로프의 득점포 이후 묀헨글라트바흐는 후반 추가시간 9분까지 4골을 뽑아내며 분투했다. 패배하긴 했지만 카스트로프는 소파스코어로부터 팀 내 최고 평점인 8.2를 받았다.강국진 기자