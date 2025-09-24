유럽파 6명 출전…유로파리그를 주목하라

유로파리그 25일 리그페이지 1라운드 돌입

한국 축구를 대표하는 6명이 일제히 유로파리그에 출전해 우승을 다툰다. 첫 테이프는 무릎 부상 합병증을 이기고 돌아온 조규성(미트윌란)이다.2025~26 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그는 25일(한국시간) 오전 1시 45분 미트윌란(덴마크)-SK 슈투름 그라츠(오스트리아), PAOK(그리스)-마카비 텔아비브(이스라엘) 경기를 시작으로 막이 오른다. 결승전은 내년 5월 20일 튀르키예 이스탄불 베식타스 파크에서 펼쳐진다.유로파리그는 1980년과 1988년 차범근(프랑크푸르트)을 시작으로 2008년 김동진·이호(제니트 상트페테르부르크), 2024년 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 우승컵을 들어올렸다. 이번 유로파리그에는 조규성과 황인범(페예노르트), 설영우(즈베즈다) 등 무려 6명이나 참여한다.황인범과 설영우는 붙박이 주전으로 유로파리그에 출전할 가능성이 가장 높다. 황인범은 최근 종아리 부상에서 돌아와 유로파리그 출전을 준비하고 있다. 공교롭게도 설영우는 첫 상대인 셀틱(스코틀랜드)에서 뛰는 양현준과 만난다.유로파리그는 지난 시즌부터 36팀이 출전하는 방식으로 바뀌었다. 9팀씩 4개 포트로 나눠 포트당 2팀씩, 총 8팀과 무작위로 경기를 치른다. 리그 페이즈 8경기 결과 상위 8개 팀이 16강에 직행하고, 9~24위 팀이 플레이오프를 치러 이 중 8개 팀이 16강에 합류한다.강국진 기자