황희찬 선발 출전 울버햄프턴, 카라바오컵 16강행

황희찬이 선발 출전해 활약한 울버햄프턴이 이번 시즌 처음으로 무실점 승리를 거두며 카라바오컵(EFL컵) 16강에 올랐다.황희찬은 24일(한국시간) 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025~26 카라바오컵 3라운드 안방 경기에 선발 출전해 후반 23분 톨루 아로코다레와 교체될 때까지 뛰었다. 울버햄프턴은 에버턴을 2-0으로 이겼다. 프리미어리그(EPL)에서는 득점 없이 개막 5연패에 빠져 있는 울버햄프턴은 이날 승리로 시즌 공식전 첫 무실점 승리를 챙겼다.황희찬은 이날 왼쪽 측면 공격수로 출전해 68분 동안 네 차례 슈팅을 시도했다. 전반 24분 코너킥 때 페널티 아크 근처에서 공을 잡은 그는 골대를 향해 강한 슈팅을 시도했지만 오른쪽으로 살짝 벗어났다. 후반 13분에도 페널티 박스 바깥에서 오른발로 중거리 슈팅을 날렸지만 이번엔 공이 골대를 넘어갔다. 전반 34분과 후반 10분에 시도한 왼발 슈팅은 모두 수비수에 막혔다.울버햄프턴은 전반 29분 마셜 무네치가 선제골을 넣었다. 이어 황희찬과 교체 출전한 아로코다레가 후반 43분 추가골을 터트렸다.강국진 기자