클래스가 다르다…해트트릭 손흥민, MLS ‘이주의 선수’

이미지 확대 로스앤젤레스FC 손흥민이 18일(한국시간) 미국 유타주 샌디 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 정규리그 레알 솔트레이크와의 원정 경기에서 득점한 뒤 찰칵 세레머니를 펼치고 있다. AFP 연합뉴스

세계 최고의 축구 리그에서도 손꼽히는 골잡이에게 미국 무대는 역시 너무 좁은 걸까. 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 데뷔 6경기 만에 해트트릭(한 경기 3득점 이상)을 뽑아낸 손흥민(33·로스앤젤레스FC)이 34라운드 ‘플레이어 오브 더 매치데이’(이주의 선수)에 선정됐다.MLS 사무국은 19일(한국시간) 홈페이지를 통해 “손흥민이 34라운드에서 LAFC 이적 이후 처음 해트트릭을 달성하며 ‘미켈롭 울트라’가 후원하는 ‘이주의 선수’에 뽑혔다”고 발표했다.‘이주의 선수’는 MLS 사무국이 주관하는 북중미기자협회(75%)와 팬 투표(25%)를 합산해 라운드마다 선정된다. 손흥민이 MLS 데뷔 이후 ‘이주의 선수’에 뽑힌 것은 이번이 처음이다.손흥민은 전날 레알 솔트레이크와의 원정 경기에서 전반전 시작 3분 만에 첫 골을 터트리더니 전반 16분 추가골에 이어 후반 37분 데니스 부앙가의 연결을 받아 해트트릭을 완성하며 팀의 4-1 대승을 이끌었다.MLS 데뷔 6경기 만에 해트트릭을 기록한 손흥민은 벌써 미국 리그 통산 5골 1도움의 공격포인트를 쌓았다. 그는 영국 프로축구 프리미어리그(EPL)에서는 토트넘 훗스퍼 소속으로 333경기 127골 77도움의 성적을 남겼다.2021-2022시즌엔 패널티킥 득점 없이 필드골로만 23골을 퍼부으면 아시아인 최초로 EPL 득점왕에 올랐다. 2024-2025시즌은 토트넘 주장 완장을 차고 팀의 유로파리그 정상에 기여했다.박성국 기자