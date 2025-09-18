주전 경쟁 반전 기회? 뮌헨 김민재 UCL 후반 투입 후 철벽…콩파니 감독 “경기 내내 열정적”

이미지 확대 바이에른 뮌헨 김민재가 18일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025~26 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 첼시와의 홈 경기에서 주앙 페드로를 수비하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 바이에른 뮌헨 김민재가 18일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025~26 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 첼시와의 홈 경기에서 3-1로 승리한 뒤 동료들과 기뻐하고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 바이에른 뮌헨 해리 케인이 18일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025~26 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 첼시와의 홈 경기에서 득점한 뒤 세레머니하고 있다. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 뱅상 콩파니 바이에른 뮌헨 감독이 18일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025~26 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 첼시와의 홈 경기에서 작전을 지시하고 있다. 로이터 연합뉴스

한국 축구 간판 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)가 유럽 최고 무대에서 후반 투입돼 철벽 수비를 펼쳤다. 시즌 초반 주전 경쟁에서 밀린 가운데 반전 기회를 잡은 것이다.뮌헨(독일)은 18일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025~26 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전 첼시(잉글랜드)와의 홈 경기에서 3-1로 이겼다. 분데스리가 3승무패 15득점 2실점으로 1위를 질주하는 뮌헨은 유럽대항전에서도 순조롭게 구단 통산 7번째 빅이어를 향한 첫발을 디뎠다. 반면 지난 6월 클럽월드컵 정상에 올랐던 첼시는 UCL 첫 경기에서 졌다.뮌헨은 전반 20분 상대 자책골로 앞서갔다. 마이클 올리세가 오른쪽에서 낮고 강하게 크로스를 올렸고 공이 첼시 수비수 트레보 찰로바의 무릎에 맞은 다음 골문 안으로 들어갔다. 그리고 핵심 스트라이커 해리 케인이 멀티 골을 터트렸다. 케인은 전반 27분 모이세스 카이세도와의 몸싸움 끝에 페널티킥을 얻어내 직접 성공했다. 그는 후반 18분엔 말로 귀스토의 후방 패스 실수를 틈타 공을 가로챈 다음 추가 골을 넣었다.첼시는 전반에 귀스토와 2대1 패스를 주고받은 콜 파머가 왼발로 한 골을 만회하는 데 그쳤다. 뱅상 콩파니 뮌헨 감독은 수비 강화를 위해 2-1로 앞선 후반에 김민재를 출전시켰다. 파머의 득점 장면에서 수비 복귀가 늦었던 요나탄 타를 뺀 것이다. 안정감이 흔들릴 수 있어 대개 경기 중 중앙 수비진의 조합을 바꾸지 않는데 콩파니 감독은 이례적으로 김민재 조기 투입했다.신입생 타에게 밀린 김민재는 지난달 31일 분데스리가 2라운드, 이달 14일 3라운드 모두 결장했는데 이날 강팀을 상대로 기량을 뽐냈다. 콩파니 감독은 “우리는 득점하기 위해 전방부터 압박했다”며 “선수들이 제 역할을 다했을 뿐만 아니라 경기 내내 열정적으로 임했다. 승리 자격이 충분하다”고 말했다.UCL 16번의 패널티킥 중 15번을 성공한 케인은 “전반에 실점한 건 아쉽지만 후반에 좋은 기회를 잡았다. 공격 핵심은 점유율이었다. 공간을 적절하게 활용하면서 최고의 경기를 펼칠 수 있었다”고 말했다.골키퍼 마누엘 노이어는 크리스티아누 호날두(알나스르), 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스), 이케르 카시야스(은퇴)에 이어 UCL 개인 통산 100번째 승리를 따냈다. 그는 “긍정적인 흐름을 탔다. 기세를 계속 유지하겠다”고 다짐했다.서진솔 기자