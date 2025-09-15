오랜만에 선발출전했는데 발목통증으로 교체된 이강인…유럽파 시련의 나날

이미지 확대 이강인(왼쪽). 파리 AP 뉴시스.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이강인(파리 생제르맹)이 오랜만에 선발출전한 경기에서 발목 통증으로 교체됐다. 김민재(바이에른 뮌헨)은 두 경기 연속 결장했고 이재성(마인츠)도 부상 여파로 경기에 출전하지 못했다. 최근 유럽 빅리그에서 뛰는 선수들이 잇따라 악재를 만난 양상이다.이강인은 15일(한국시간) 프랑스 파리에서 열린 2025~26 리그1 4라운드 안방경기에서 왼쪽 미드필더로 선발 출전했다. PSG는 브래들리 바르콜라가 전반 15분과 후반 6분 잇달아 골을 넣은데 힘입어 랑스를 2-0으로 이기며 개막 4연승을 달렸다.시즌 개막전에서 선발로 출전했던 이강인은 2라운드에선 교체로 출전했고 3라운드에선 결장했다. 세 경기 만에 선발로 출전한 경기에서 이강인은 전반 7분 바르콜라에게 위협적인 침투 패스를 내주는 등 활발하게 움직였다. 후반 10분 기습적인 중거리슛을 때렸지만 수비 발 맞고 굴절되며 골키퍼 정면으로 향한 게 아쉬웠다. 슈팅 직후 이강인은 그대로 그라운드에 주저앉아 디딤발이었던 오른 발목을 부여잡았다. 결국 후반 12분 세니 마율루와 교체됐다.이강인과 함께 축구대표팀 핵심선수라고 할 수 있는 김민재는 두 경기 연속 벤치를 지켰다. 뮌헨은 14일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2025~26 분데스리가 3라운드 안방경기에서 함부르크를 5-0으로 이겼지만 김민재에겐 기회가 없었다. 김민재는 이번 시즌 뮌헨이 치른 공식전 5경기(분데스리가 3경기·DFB 포칼 1경기·슈퍼컵 1경기)에서 세 경기만 뛰었다. 풀타임 출전은 3부리그 팀을 상대했던 DFB 포칼 뿐이다.지난 7일 평가전에서 오른쪽 햄스트링(허벅지 뒤쪽 근육)을 다치는 바람에 소속팀으로 조기 복귀했던 이재성(마인츠)은 14일(한국시간) 라이프치히와 맞붙은 분데스리가 3라운드 안방 경기에 결장했고, 팀도 0-1로 패했다. 마인츠는 개막 3경기 연속 무승(1무 2패)으로 15위(승점 1)에 그쳤다.홍명보호의 9월 A매치 2연전에 제외됐던 공격수 황희찬(울버햄프턴)은 선발로 출전했지만 득점을 기록하지 못했고 뉴캐슬에게 0-1로 패하며 4연패를 당했다. 황희찬은 14일(한국시간) 영국 뉴캐슬어폰타인 세인트제임스파크에서 끝난 2025~26 EPL 4라운드 뉴캐슬 원정경기에서 투톱 스트라이커로 선발 출전해 후반 32분까지 뛰었다.강국진 기자