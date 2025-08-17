다이어 떠나고 ‘195㎝ 독일 국대’ 타 합류…‘경쟁 심화’ 김민재, 10분만 뛰고 독일 슈퍼컵 정상

이미지 확대 바이에른 뮌헨 김민재가 17일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 메르세데스 벤츠 아레나에서 열린 2025 독일축구리그(DFL) 슈퍼컵 슈투트가르트와의 경기에서 2-1로 승리한 뒤 우승 세레머니를 펼치고 있다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 바이에른 뮌헨 요나탄 타가 17일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 메르세데스 벤츠 아레나에서 열린 2025 독일축구리그(DFL) 슈퍼컵 슈투트가르트와의 경기에서 수비하고 있다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 바이에른 뮌헨 해리 케인이 17일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 메르세데스 벤츠 아레나에서 열린 2025 독일축구리그(DFL) 슈퍼컵 슈투트가르트와의 경기에서 2-1로 승리한 뒤 우승 세레머니를 펼치고 있다. AP 연합뉴스

이미지 확대 바이에른 뮌헨 루이스 디아즈가 17일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 메르세데스 벤츠 아레나에서 열린 2025 독일축구리그(DFL) 슈퍼컵 슈투트가르트와의 경기에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. 로이터 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 축구의 간판 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)가 독일 국가대표 수비수 요나탄 타와 주전 경쟁을 시작했다. 그는 새 시즌 첫 공식전에서 또 하나의 우승컵을 손에 쥐었지만 타에게 밀려 후반 막판 10분을 뛰는 데 그쳤다.뮌헨은 17일(한국시간) 독일 슈투트가르트의 메르세데스 벤츠 아레나에서 열린 2025 독일축구리그(DFL) 슈퍼컵에서 슈투트가르트를 2-1로 꺾었다. 독일 분데스리가 챔피언(뮌헨)과 컵대회인 독일축구협회(DFB) 포칼 우승팀(슈투트가르트)의 맞대결에서 승리한 뮌헨은 3년 만에 타이틀을 탈환하며 통산 11번째 트로피를 거머쥐었다.김민재는 팀이 2-0으로 앞선 후반 35분 다요 우파메카노 대신 교체 투입됐다. 이날 뱅상 콩파니 뮌헨 감독은 간판 공격수 해리 케인을 비롯해 신입생 루이스 디아즈, 마이클 올리세, 세르쥬 나브리, 요주아 키미히, 레온 고레츠카 등 핵심 자원을 모두 출격시켰다. 중앙 수비 조합으로는 지난 시즌 중용했던 김민재 대신 타를 우파메카노와 함께 기용했다.독일 국가대표인 타는 195㎝의 장신 수비수로, 올여름 레버쿠젠을 떠나 뮌헨과 4년 계약을 체결했다. 제공권 장악력이 뛰어날 뿐 아니라 패스 정확도가 높고 발이 빠른 자원이라 평가받는다. 타는 도전적이고 적극적으로 압박하는 김민재와 달리 후방에서 지키는 수비를 펼치는 유형이라 콩파니 감독이 상대 팀, 개인 컨디션, 동료들과의 조합 등 판단에 따라 두 선수의 기용 여부를 결정할 전망이다.지난 시즌 에릭 다이어(AS모나코)와의 주전 경쟁에서 앞섰던 김민재는 다시 자리를 따내야 하는 처지가 됐다. 그는 아킬레스건 부상에서 회복한 뒤 프리 시즌에서 점차 출전 시간을 늘리며 실전 감각을 회복했다. 그사이 타와 우파메카노가 호흡을 맞추며 팀을 슈퍼컵 정상에 올려놓은 것이다. 분데스리가 개막전인 23일 라이프치히전을 보면 뮌헨의 새 시즌 중앙 수비 조합을 가늠할 수 있을 것으로 보인다.이날 뮌헨의 선제골은 역시 케인이 터트렸다. 전반 18분 올리세가 전방으로 넘긴 공을 루카 하케츠가 오른발로 막았는데 케인 앞에 떨어졌다. 이에 케인이 몸을 날리며 오른발로 골대 왼쪽 구석을 찔렀다. 후반 32분엔 오른 측면의 세르주 그나브리가 크로스를 올렸고, 디아스가 전방 침투하면서 헤더로 득점했다. 지난달 말 리버풀(잉글랜드)을 떠나 뮌헨에 합류한 디아스가 공식전 첫 경기에서 골을 넣은 것이다.후반 추가시간 슈투트가르트가 페널티박스 안으로 긴 스로인을 시도한 뒤 제공권 싸움을 펼치면서 제이미 레벨링이 헤더 득점했다. 하지만 뮌헨은 김민재를 중심으로 추가 실점을 막았다.서진솔 기자