판 키운 아이콘 매치, 호나우지뉴·마이콘 합류…다음 레전드는 누구?

브라질 축구 역사에 한 획을 그은 호나우지뉴와 마이콘, 프랑스의 중원을 책임졌던 클로드 마켈렐레 등이 선수로 서울 팬들 앞에 나타난다.온라인 축구게임을 운영하는 넥슨은 13일 “2025 아이콘 매치에 호나우지뉴 등이 참가한다”고 밝혔다. 다음 달 13일, 14일 서울 월드컵경기장에서 열리는 아이콘 매치는 넥슨의 주최로 국내외 레전드 선수들이 참가하는 이벤트 경기다. 전원 공격수인 창팀(FC 스피어)과 수비수들이 모인 방패팀(실드 유나이티드)이 맞붙는다.한국 축구를 대표하는 박지성, 이영표를 비롯해 잔루이지 부폰(이탈리아), 이케르 카시야스(스페인), 디디에 드로그바(코트디부아르) 등이 명단에 이름을 올린 상황에서 지난 10일 마이콘이 아이콘 매치 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 참가 사실을 밝혔다. 이어 11일 욘 아르네 리세(노르웨이), 애슐리 콜, 솔 캠벨(이상 잉글랜드)이 합류했고 12일 네마냐 비디치(세르비아)와 마켈렐레가 추가됐다.지난해 방패 팀의 핵심 수비수로 에덴 아자르(벨기에)를 봉쇄했던 카를레스 푸욜(스페인)도 2년 연속 출전한다.서진솔 기자