배준호, 카라바오컵 2회전 진출…양민혁은 임대이적 후 첫 풀타임

이미지 확대 배준호(왼쪽). 스토크시티 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배준호가 27분을 뛴 잉글랜드 프로축구 챔피언십 스토크 시티가 카라바오컵 2회전에 진출했다.스토크 시티는 13일(한국시간) 영국 스토크온트렌트 베트365 스타디움에서 열린 2025~26 카라바오컵 1회전에서 4부 리그 소속 월솔과 전후반 90분 동안 0-0으로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 이겼다. 리그 개막전에서 풀타임을 소화한 배준호는 이날은 벤치에서 경기를 시작해 후반 18분 밀리온 만후프와 교체돼 그라운드를 밟았다.배준호는 승부차기에서 팀의 4번째 키커로 나서 성공했다.양민혁이 뛰는 챔피언십 포츠머스는 홈인 포츠머스의 프래턴 파크에서 3부 레딩에 1-2로 덜미를 잡혀 1회전 탈락했다. 양민혁은 이날 포츠머스 이적 뒤 처음으로 풀타임을 뛰었다. 이적하자마자 치른 지난 9일 리그 개막전에서는 후반 22분 교체 투입돼 경기가 끝날 때까지 뛰었다.포츠머스는 전반 35분 안드레 가르시아, 전반 38분 켈빈 에히바티오만에게 연속 실점해 끌려갔다. 후반 48분 포츠머스 18세 이하 팀의 신예 올루타요 싱게르가 한 골을 만회했지만 경기를 뒤집진 못했다.강국진 기자