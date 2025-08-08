토트넘 먼저 떠난 해리 케인 “쏘니와 난 EPL 역사상 최고의 파트너…LA서 행운 빈다”

이미지 확대 토트넘 홋스퍼 시절의 해리 케인(왼쪽)과 손흥민이 어깨동무를 하고 그라운드를 걷고 있는 뒷모습. 런던 AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼에서 손흥민(33·로스앤젤레스FC)과 토트넘의 황금기를 이끌었던 해리 케인(32·바이에른 뮌헨)이 미국으로 무대를 옮긴 ‘영혼의 파트너’에게 선전을 기원했다.케인은 8일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 토트넘과의 프리시즌 친선경기를 마치고 취재진을 만난 자리에서 손흥민의 이적과 관련해 “그에게, 그리고 토트넘에서 그의 커리어에 진심으로 축하를 보낸다”고 말했다.케인은 손흥민이 토트넘에 입단한 2015년부터 함께 뛰며 EPL 최고의 공격 콤비로 떠올랐다. 이들은 EPL에서만 47골을 합작해 리그 역대 최다 골 합작 기록을 세웠다. 2023년 케인이 뮌헨으로 먼저 이적하면서 유럽 축구 최고의 파트너 위치에서 서로 경쟁해야 하는 사이가 됐다.케인은 “선수로서 우리는 EPL 역사상 최고의 파트너십을 보여줬다고 생각한다. 그런 연결고리가 좋았다”면서 “운동장에서 함께 뛰는 것이 정말 즐거웠다”고 손흥민과 토트넘 시절을 떠올렸다.이어 “무엇보다 그는 정말 멋진 사람이다. 친구로서 그를 잘 알게 됐는데, 정말 겸손하고 좋은 사람”이라고 덧붙였다.둘은 토트넘을 이끌면서도 우승과는 거리가 멀어 ‘무관의 제왕’이라는 꼬리표가 나란히 붙었으나 케인은 지난 시즌 독일 프로축구 분데스리가에서, 손흥민은 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 각각 정상에 오르면 우승 트로피를 들어 올렸다.케인은 “손흥민의 토트넘 경력이 트로피를 들어 올리며 끝난 건 멋진 일이다. 지난 시즌은 그에게 매우 특별했고, 소중히 간직될 것”이라고 다시 한번 축하했다. 또 “손흥민에게 이제 새로운 장이 열렸다. (미국) LA로 가게 된 그에게 행운을 빌며, 곧 만날 수 있기를 바란다”고 말했다.박성국 기자