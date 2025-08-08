손흥민 떠난 토트넘, 케인 앞세운 뮌헨에 0-4 대패

이미지 확대 바이에른 뮌헨 공격수 해리 케인(왼쪽)이 8일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 토트넘 훗스퍼와 친선경기에서 슛을 하고 있다. 뮌헨 AP 연합뉴스

‘캡틴’ 손흥민(33)과의 10년 동행을 끝낸 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 손흥민 이적 후 치른 첫 경기에서 무기력한 경기력을 노출하며 완패했다.토트넘은 8일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 프리시즌 바이에른 뮌헨과 친선경기에서 0-4로 졌다. 이날 토트넘의 첫 골망을 가른 건 공교롭게도 토트넘에서 손흥민과 함께 EPL 환상 호흡을 과시했던 ‘특급 골잡이’ 해리 케인이었다.케인은 전반 12분 중앙선 부근에서 길게 올라온 마이클 올리세의 패스를 페널티 지역 안에서 왼발 슛으로 연결해 첫 득점을 올렸다.이어 전반 15분 페널티킥 추가 골 기회에서 케인의 실축이 나오기도 했지만, 뮌헨은 후반 16분 킹슬리 코망, 31분 레나르트 카를, 36분 요나 쿠시-아사레가 골을 퍼부었다.토트넘은 히샤를리송을 최전방 공격수로 세우고 브레넌 존슨과 파페 사르, 모하메드 쿠두스를 2선에 배치해 선발 공격진을 꾸렸지만 뮌헨을 상대하기엔 역부족이었다.뮌헨의 중앙 수비수 김민재는 벤치에서 시작해 후반 23분 다요 우파메카노 대신 투입돼 20여 분을 뛰었고, 토트넘의 프리시즌 아시아 투어에 동참했으나 잉글랜드 2부(EFL 챔피언십) 구단으로의 임대가 유력한 공격수 양민혁은 이번 경기 명단에서 제외됐다.박성국 기자