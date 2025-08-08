LAFC 리그 신흥 강호… 한국 선수 4명과 코리안 더비

2025-08-08 26면

손흥민이 새 둥지를 튼 로스앤젤레스FC(LAFC)는 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 신흥 강호다.2014년 10월 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스를 연고로 창단했으며 2018년부터 MLS에 참가했다. 역사는 짧지만30개 팀이 참가하는 MLS는 동부 콘퍼런스(15개팀), 서부 콘퍼런스(15개팀)로 나뉘어 34경기(인터리그 6경기 포함)씩 치르는데 정규리그가 끝나면 챔피언 결정전 개념의 MLS컵이 이어진다. LAFC는 정규리그 챔피언에 해당하는 서포터스 실드 2회(2019, 2022년), MLS컵 1회(2022년) 정상에 올랐다. 지난해에는 축구협회(FA)컵에 해당하는 US오픈컵에서 우승했다.LAFC 최대 라이벌은 1995년 창단해 30년 역사를 지닌 LA 갤럭시가 꼽힌다.LAFC에는 손흥민과 토트넘에서 한솥밥을 먹었던 베테랑 골키퍼 위고 요리스가 골문을 지키고 있다. 요리스는 현재 LAFC 부주장도 맡고 있다. 과거 김문환(현 대전 하나시티즌)이 LAFC에서 뛰었던 적이 있다.MLS 전체로 보면 정상빈(세인트루이스 시티), 정호연(미네소타 유나이티드), 김준홍(DC유나이티드), 김기희(시애틀 사운더스)가 뛰고 있기 때문에 앞으로 손흥민과 흥미로운 코리안더비가 기대된다.이제훈 전문기자