고지대 적응만? 물폭탄도 변수… 수중전 플랜 세워라

손흥민 합류… 홍명보호 美 솔트레이크시티서 훈련

이미지 확대 맨 앞에서 뛰는 ‘캡틴 손’ 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 나서는 대한민국 축구대표팀이 27일(한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 근교 헤리먼의 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 가벼운 조깅으로 몸을 풀고 있다.

헤리먼 연합뉴스

세줄 요약 고지대 적응 훈련 속 폭우·습도 변수 부상

멕시코 우기와 저녁 경기, 수중전 가능성 확대

다이렉트 볼 등 플랜B 마련 필요성 제기

2026-05-28 B6면

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홍명보호가 해발 1460m인 미국 유타주 솔트레이크시티 사전 훈련캠프에서 고지대 적응 훈련에 들어간 가운데 기습적인 폭우와 끈적한 습도가 변수로 떠올랐다. 세밀한 전술 전개가 어려운 수중전에 대비한 축구대표팀의 ‘플랜B’ 마련이 필요하다는 조언이 나온다.27일 엘 오시덴탈 등 멕시코 현지 매체 보도에 따르면 과달라하라시와 지역 소방방재 당국은 오는 6월 12일 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 일정이 많은 비가 내리는 우기와 겹치면서 폭우 대비 비상 체제에 돌입했다.과달라하라 광역권 통합 침수 지도에 따르면 침수 취약 지역이 239곳이나 된다. 한국의 조별리그 1차 체코전(12일)과 2차 멕시코전(19일)이 열리는 과달라하라 아크론 스타디움은 순환도로 2곳을 비롯해 주변 5개 지역도 침수 취약 지역에 포함돼 있다. 다만 경기장은 언덕 위에 조성된 화산형 구조 덕에 침수 우려는 없는 것으로 전해졌다.문제는 멕시코 우기의 특성이다. 몬테레이에서 열리는 남아프리카공화국전(25일)까지 조별리그 3경기를 멕시코에서 치르는 한국은 경기 시간이 모두 현지 저녁 시간대에 편성돼 있는데, 주로 저녁에 많은 비가 내리곤 한다. 오전부터 늦은 오후까지는 고온 다습한 찜통더위가 이어지다가, 해가 지면 시간당 20~30㎜의 물폭탄을 쏟아내는 식이다. 이는 차량을 운전할 때 와이퍼 속도를 가장 빠르게 높여도 시야 확보가 어려운 수준이다. 지난해에는 6월 한 달에만 200㎜가 넘는 비가 내렸다.대표팀 사정을 잘 아는 축구계 관계자는 “멕시코의 6월 우기에 선수들이 수중전을 치르게 된다면 이미 고지대에서 오는 체력적 부담에 더해 1.5~2배가량 부담이 더 커지게 된다”고 지적했다. 이어 “많은 비가 내리는 상황에선 빌드업식 공격 전개가 아닌 후방에서 전방으로 한 방에 찔러 넣고 득점 기회를 노리는 ‘다이렉트 볼’ 축구를 하게 될 가능성이 크다. 대표팀은 이런 상황까지 미국 사전 캠프와 멕시코 본 캠프에서 대비해야 한다”고 짚었다.한편 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 일정을 마치고 전날 대표팀에 합류한 손흥민(로스앤젤레스 FC)은 이날 취재진과 만나 “경기 뒤 데이터를 살펴봐도 선수들이 평소보다 많이 못 뛰고 힘들어한 게 보였다”고 멕시코 고지대 경험담을 털어놨다.그는 소속팀의 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 경기를 통해 해발 2160m 푸에블라 콰우테모크 경기장과 해발 2670m 네메시오 디에스 경기장을 각각 경험했다. 손흥민은 “상대 홈 팀 선수들도 힘들어하는 모습을 보면서 이게 진짜 쉬운 곳은 아니라는 것을 느꼈다”면서 “고지대라는 게 가서도 힘들지만, 갔다 와서도 힘들다. 후유증이 꽤 오래갔다”고 돌아봤다.박성국 기자