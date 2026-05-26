‘신성’ 야말, 무적함대 스페인 축구대표팀 일원으로 월드컵 나선다…사상 첫 레알 마드리스 소속 선수 ‘0’

세줄 요약 스페인, 월드컵 최종 26명 명단 발표

부상 중 야말 포함, 윌리엄스·메리노 합류

레알 마드리드, 사상 첫 무대표팀 굴욕

이미지 확대 라민 야말(오른쪽).AP 연합뉴스

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 무적함대 스페인 축구대표팀에 부상 중인 ‘신성’ 라민 야말(FC 바르셀로나)을 비롯한 26명의 최종 명단이 공개됐다.스페인 축구대표팀의 루이스 데 라푸엔테 감독은 26일(한국시간) 마드리드에서 기자회견을 갖고 야말을 비롯한 26명의 최종 엔트리를 발표했다.라푸엔테 감독은 “대표팀 선수를 선발하면서 특정 클럽에 대한 편견과 지역에 대한 차별은 없었다. 발탁 기준은 스페인 국민을 위한 흥분과 열정뿐이었다”라면서 “야말을 포함해 이번 명단에 이름을 올린 모든 선수는 다 월드컵에서 뛸 수 있다”고 말했다.이번 북중미 월드컵 조별리그 H조에 속한 스페인은 월드컵 본선에 처음 진출한 카보베르데와 1차전을 치르며 사우디아라비아, 우루과이와 차례로 격돌한다.지난 4월 22일 소속팀 경기 중 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육)을 다쳐 시즌 막판 결장해 본선 참가에 대한 우려를 낳았던 18세 공격수 야말은 자신의 첫 월드컵 무대를 밟게 됐다.햄스트링 문제로 고전해 온 니코 윌리엄스(아틀레틱 빌바오)와 발 피로골절로 4개월간 결장하다 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종전에 복귀한 미켈 메리노(아스널)도 명단에 이름을 올렸다.반면 올 시즌 바르셀로나에 밀려 무관에 그친 레알 마드리드는 딘 하위선과 다니 카르바할 등 주요 수비수마저 대표팀의 부름을 받지 못하면서 스페인 대표팀 역사상 처음으로 월드컵 대표팀에 한 명의 선수도 배출하지 못하는 굴욕을 맛봤다.라푸엔테 감독은 부상 여파가 있는 선수들에 대해 “변수만 없다면 첫 경기부터 모든 선수가 출전할 수 있을 것”이라고 자신감을 드러냈다.소속팀에서 좋은 활약을 펼친 수비수 에릭 가르시아(바르셀로나)와 마르크 푸빌(아틀레티코 마드리드)은 A매치 출전 경험이 없음에도 깜짝 승선했으며 바르셀로나 미드필더 페르민 로페스는 최근 발 골절상을 입어 낙마했다.이제훈 전문기자