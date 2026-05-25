홍명보호, 16강 오르면 2억원…역대 최대규모 포상금 책정

세줄 요약 역대 최대 포상금, 16강 2억원·우승 6억원 책정

26명 전원 기본 수당 5000만원, 성과 비례 보상 강화

가족 초청·전세기 지원으로 선수단 지원 확대

이미지 확대 북중미 월드컵 선전 다짐하는 축구 국가대표팀 2026 북중미 월드컵에 출전하는 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 선수들이 18일 사전 훈련 캠프가 열리는 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국하기 전 인천국제공항 제2여객터미널에서 기념 촬영하고 있다. 2026.5.18 연합뉴스

이미지 확대 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견 기념촬영 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 16일 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 열린 2026 북중미 월드컵 최종 명단 발표 기자회견에서 코치진과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.16 연합뉴스

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대한축구협회가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 나서는 홍명보호에 역대 최대 포상금을 내걸었다. 대회 규모가 커진만큼 포상 규모도 높여 역대 원정 월드컵 최고 성적을 독려한다는 취지다.축구협회는 이번 월드컵 본선에 출전하는 국가 대표팀 선수단을 위한 포상금 및 지원 기준을 확정해 25일 발표했다.협회는 “포상금 지급안은 대회 출전국 확대(32개국→48개국)와 32강 토너먼트 신설 등 대회 방식의 변화를 반영해 마련했다”라며 “상위 라운드에서 승리할수록 더 많은 포상을 받는 ‘성과 비례형 보상 체계’를 강화했다. 전체 포상금 지급 예산 역시 대폭 올렸다”라고 설명했다.월드컵 최종 명단에 포함된 26명의 선수 전원에게는 1인당 5000만원의 기본 수당을 준다. 이는 4년 전 카타르 대회 때 2000만원보다 3000만원 오른 금액이다.조별리그를 통과해 토너먼트에 진출하면 포상금도 단계별로 확대된다. 카타르 대회 때 16강 1억원, 8강 2억원, 우승 5억원으로 책정됐지만 이번 북중미 대회에선 단계별 금액이 늘었다.32강에 오르면 1억원을 주는 것을 시작으로 16강 2억원, 8강 3억원, 준결승 4억원, 3위 4억 5000만원, 준우승 5억원, 우승 6억원의 포상금이 책정됐다. 조별리그를 통과한 뒤 토너먼트를 한 계단씩 오를 때마다 1억원씩 늘어나는 구조다.경기별 승리 수당도 단계별 가산 방식이 도입됐다. 기존에는 라운드에 상관 없이 승리하면 3000만원을 줬지만 이번 대회부터는 조별리그(승리 3000만원·무승부 1000만원)와 토너먼트에 차등을 뒀다.토너먼트에 진출하면 승리 수당이 상위 라운드로 갈수록 누적 가산돼 ▲ 32강 승리 5000만원 ▲ 16강 승리 8000만원 ▲ 8강 승리 1억 4000만원 ▲ 준결승 승리 2억원 ▲ 결승 승리 3억원을 준다.포상금과 별도로 선수들의 동기 부여와 심리적 안정 유지를 위한 ‘선수단 가족 초청 지원 프로그램’도 운영된다.협회는 26명의 대표팀 전원에게 선수 1인당 개최 도시 호텔의 2인실 객실 2개를 제공하고, 선수 가족들이 조별리그 1차전부터 마지막 경기 때까지 현지에서 경기를 관전할 수 있도록 선수당 매 경기 2장씩 일등석 티켓을 주기로 했다.아울러 협회는 대표팀이 최상의 컨디션을 유지하도록 미국 솔트레이크시티 사전 캠프에서 조별리그 1~2차전이 치러지는 멕시코 과달라하라까지 전세기를 띄우기로 했다.박성국 기자