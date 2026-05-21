해발 1460m 몸 풀기… “확실히 다르다”

홍명보호, 美 솔트레이크시티서 고지전 적응 시동

이미지 확대 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에 나서는 대한민국 축구대표팀이 20일(현지시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 유트사커필드에서 코치들과 함께 그라운드를 가볍게 달리며 고지 적응 훈련을 하고 있다. 대표팀은 본선 조별리그 3경기 중 2경기가 열리는 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움의 해발 1571m 고지대에 적응하기 위해 해발 1460m인 솔트레이크시티에 사전훈련캠프를 마련했다.

솔트레이크시티 대한축구협회 제공

이미지 확대 홍명보 감독.

대한축구협회 제공

세줄 요약 해발 1460m 솔트레이크시티서 고지 적응 훈련 시작

첫날은 조깅·스트레칭·숏패싱 등 저강도 몸풀기

선수들, 귀 멍함·고지대 체감 등 각기 다른 반응

2026-05-22 B6면

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사상 첫 원정 월드컵 8강에 도전하는 홍명보호가 대장정의 첫 관문인 ‘고지 적응’을 위한 몸풀기에 들어갔다. 국내에서는 경험할 수 없었던 환경에 먼저 적응한 뒤 본격적인 담금질에 돌입한다는 계획이다.21일 대한축구협회에 따르면 홍명보 한국 축구대표팀 감독을 비롯해 K리거를 주축으로 구성된 대표팀 선발대는 지난 19일 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 사전훈련캠프가 마련된 미국 유타주 솔트레이크시티에 도착해 짐을 풀고 본 훈련에 앞선 고지 적응 훈련을 시작했다. 솔트레이크시티 사전캠프는 해발 1460m 고지대에 위치해 기온과 습도, 시차 등이 홍명보호의 월드컵 베이스캠프가 차려지는 멕시코 과달라하라와 비슷하다.공동 개최국 멕시코와 조별리그 A조에 편성된 한국은 베이스캠프와 가까운 해발 1571m 아크론 스타디움에서 본선 두 경기를 치른다. 6월 12일(한국시간) 조별 1차 체코전과 19일 2차 멕시코전이 모두 과달라하라 고지대에서 열린다. 25일 조별리그 마지막 남아프리카공화국과의 경기는 해발 500m 멕시코 몬테레이에서 진행된다.대표팀은 인천에서 미국까지 장거리 비행에 따른 여독을 푸는 동시에 산소 농도가 평지보다 낮은 고지대에 신체를 적응시키기 위해 현지 도착 첫날은 조깅과 스트레칭, 숏패싱 등 저강도 훈련을 짧게 진행했다. 홍 감독은 2~3일 정도는 선수들의 몸 상태를 지켜보며 훈련 강도를 서서히 높일 계획이다.첫 현지 적응 훈련은 마친 선수들은 제각각 다양한 반응을 보였다. 대표팀 측면 수비수 김문환(대전)은 “숨이 차지는 않는데, 귀가 조금 멍한 것 같다”고 했고, 이동경(울산)은 “첫날이라 잘 모르겠다. 심하진 않다. 제주도에 온 느낌이다”라고 말했다.반면 이번 월드컵 최종 명단에 깜짝 발탁된 수비수 이기혁(강원)은 “(고지대라) 힘들다. 확실히 다른 거 같다”고 말했다. 스페인 바르셀로나 유스 시절 멕시코 전지훈련 경험이 있는 백승호(버밍엄시티)는 “그때는 적응할 시간이 별로 없어서 숨이 차고 힘든 건 있었다”고 돌아봤다.손흥민(로스앤젤레스FC)과 김민재(바이에른 뮌헨) 등 해외파들은 오는 24~25일 각각 소속 리그 현지에서 사전캠프로 합류할 예정인 가운데, 독일 분데스리가에서 뛰는 독일 혼혈 태극전사 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 사전 캠프에 일찍 도착해 선발대와 함께 일정을 소화하고 있다. 그는 국내파가 모두 합류한 대표팀에 구성원으로 빠르게 녹아들겠다는 의지를 보이며 정규리그 종료 직후 미국행 비행기에 몸을 실었다.소속팀 파리 생제르맹이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에 진출한 이강인은 31일 결승전이 끝난 뒤 사전캠프에 합류할 예정이다.박성국 기자