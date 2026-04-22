북중미월드컵 MBC·SBS에선 못 본다

KBS, 140억에 JTBC와 공동 중계

MBC·SBS는 “120억 이상은 못 써”

2026-04-23 24면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵은 결국 JTBC와 KBS 두 방송사에서만 볼 수 있게 됐다.월드컵 단독 중계권을 확보한 JTBC는 22일 “지상파 방송 3사에 같은 조건을 제시해 21일까지 답신을 받은 결과 KBS와 공동 중계를 확정했다”며 “TV 중계권 재판매를 오늘로 확정 짓고 본격 준비에 돌입한다”고 밝혔다.KBS와 JTBC는 중계권료 140억원에 협상을 타결한 것으로 전해졌다. 동일한 조건을 두고 고심하던 MBC와 SBS는 “120억원 이상은 어렵다”는 입장을 밝히면서 협상이 결렬됐다.JTBC는 “대규모 제작·기술팀을 현지로 파견한다”며 “배성재 캐스터 등 최고의 중계팀이 지구 반대편에서 펼쳐지는 경기의 매 순간을 안방까지 생생하게 전달한다”고 밝혔다. 그러나 MBC는 중계권 구매를 위해 21일 오후 JTBC에 협상안을 제안했으나, JTBC가 아무런 답변 없이 언론을 통해 협상 결렬을 선언했다며 불쾌감을 드러냈다.﻿박성국 기자