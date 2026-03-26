‘태극전사’ 카스트로프, 독일 묀헨글라트바흐 ‘이달의 선수’ 선정

이미지 확대 옌스 카스트로프, 첫 출장 6일(현지시간) 미국 뉴저지주 해리슨 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 열린 한국 대 미국 친선경기에서 대표팀에 첫 발탁된 옌스 카스트로프가 드리블 돌파를 하고 있다. 2025.9.7 해리슨 연합뉴스

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한국 축구 국가대표 옌스 카스트로프(23)가 독일프로축구 보루시아 묀헨글라트바흐 구단이 선정하는 ‘이달의 선수’에 이번 시즌 두 번째로 뽑혔다.묀헨글라트바흐는 25일(한국시간) “구단 3월의 선수를 뽑는 팬 투표에서 카스트로프가 76%의 압도적인 득표율로 1위를 차지했다”고 밝혔다. 카스트로프는 득표율에서 2위 바엘 모히야(16%), 3위 케빈 슈퇴거(8%)에게 월등히 앞섰다.중앙 미드필더와 윙백을 소화하는 카스트로프는 지난해 9월에 이어 2025~26시즌 두 번째로 묀헨글라트바흐 이달의 선수로 선정됐다.2022년 1월 뉘른베르크에 입단하며 독일 2부 분데스리가에서 4시즌을 뛴 그는 지난해 2월 묀헨글라트바흐로 팀을 옮겨 올 시즌 정규리그 22경기(16경기 선발)에 출전해 3골을 터트리며 팀 내 존재감을 키워가고 있다. 3월에도 팀이 치른 3경기에 모두 선발로 출전했다.A매치 2연전을 치르는 대표팀에 소집되기 직전인 지난 21일 쾰른과의 분데스리가 27라운드 경기에서는 프로 데뷔 후 첫 멀티 골을 기록하며 3-3 무승부에 힘을 보탰다.홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 28일 오후 11시 영국 밀턴킨스의 스타디움MK에서 코트디부아르와 대결하고, 4월 1일 오전 3시 45분 오스트리아 빈에서 오스트리아를 상대한다.다만 카스트로프는 쾰른전에서 발에 통증을 느끼면서도 계속 경기를 뛴 탓에 코트디부아르전 출전은 불투명하다.박성국 기자