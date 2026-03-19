‘호랑이의 기습’…북중미 월드컵서 손흥민 등이 입을 축구 국가대표팀 유니폼 공개

이미지 확대 축구국가대표 원정경기 유니폼. 나이키제공

이미지 확대 축구국가대표 홈경기 유니폼. 나이키 제공

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오는 6월 2026 북중미 월드컵에서 손흥민을 비롯한 한국 축구 국가대표팀 선수들이 착용할 유니폼이 19일 공개됐다.나이키는 이날 ‘호랑이의 기습’을 콘셉트로 한 국가대표팀 유니폼을 공개했다. 공개된 유니폼은 ‘백호’의 강인함과 응집된 에너지를 디자인에 담았다. ‘호랑이의 기습’이라는 디자인 콘셉트로 만들어진 유니폼은 전통에 뿌리를 두면서도 두려움 없이 나가는 대한민국을 그렸다는 것이 나이키측의 설명이다.특히 홈 유니폼은 ‘백호’를 모티브로 삼아 팀의 회복력과 단결, 결정적인 순간에 폭발하는 공격력을 시각적으로 풀어냈다. 백호의 털을 재해석한 ‘타이거 카모플라주’(위장막) 패턴을 디자인 요소로 넣었다. 어웨이 유니폼에는 ‘기습’ 서사를 적용해 에너지와 폭발적인 기세를 시각적으로 표현했다.나이키는 또 선수들이 쾌적한 컨디션을 유지할 수 있도록 피부와 원단 사이 공기 흐름을 극대화한 ‘에어로-핏’(Aero-FIT) 기술을 적용해 땀을 빠르게 건조시킬 수 있도록 제조했다고 전했다.특히 열이 집중되는 부위에는 메쉬(그물망) 소재를 적용해 냉각 효율을 극대화했다. 유니폼은 오는 23일 공식 출시되고 28일 코트디부아르와 경기에서 우리 선수들이 처음으로 착용한다.이제훈 전문기자