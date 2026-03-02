월드컵 본선 간 이란 출전 못 하나… FIFA ‘초비상’

FIFA 사무총장 “상황 예의주시”

이란 ‘월드컵 참여 보이콧’ 시사

이란 자국 리그까지 무기한 중단

2026-03-02 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국이 이란을 상대로 군사 작전을 벌이면서 6월 12일(한국시간) 개막하는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 비상이 걸렸다. 당장 미국 현지에서 월드컵 본선을 치러야 하는 이란의 참여 여부조차 불투명해졌다.마티아스 그라프스트룀 FIFA 사무총장은 1일 국제축구평의회(IFAB) 연례 총회에서 “미국의 이란 공습을 잘 알고 있다”면서 “이와 관련해 세부 논의를 하고 있지만, 아직 공식적으로 발표하기는 이르다. 상황을 예의주시하고 있다”는 입장을 밝혔다.미국과 이스라엘은 지난달 28일 이란 수도 테헤란 등에 공습을 감행, 최고지도자 아야톨라 하메네이를 제거했다. 그라프스트룀 사무총장은 이와 관련해 “우리는 월드컵을 안전하게 치르는 데 초점을 맞추고 미국 등 개최국과 소통하고 있다”면서 “모든 출전팀은 안전할 것”이라고 강조했다.이란에선 월드컵 보이콧을 시사했다. 메흐디 타지 이란축구협회장이 이란 국영방송을 통해 “결정은 스포츠 관련 책임자들이 해야 한다”는 전제를 달면서도 “미국의 공격으로 인해 월드컵 참가를 기대하기는 어려울 것 같다”고 밝혔다. 타지 회장은 “이번 사건과 미국의 공습을 감안할 때, 희망을 가지고 월드컵을 기대하기는 어렵다”고 덧붙였다. 아울러 이란축구협회는 향후 새로운 공지가 있을 때까지 자국 리그도 무기한 중단하기로 했다.이란은 이번 월드컵 본선에서 뉴질랜드, 벨기에, 이집트와 G조에 속해 있다. 공교롭게도 조별리그를 미국 로스앤젤레스(LA)와 시애틀에서 치를 예정이다. 이란이 조별리그를 통과하면 D조의 미국과 토너먼트에서 대결할 가능성도 있다.한국의 조별리그 2경기가 예정된 멕시코 할리스코주 과달라하라에서는 할리스코 신세대 카르텔(CJNG) 두목 네메시오 오세게라(일명 엘 멘초)가 정부군에 사살되면서 지역 곳곳에서 카르텔의 총격과 방화 등 소요 사태가 이어져 경기 장소 변경 가능성까지 제기되고 있다. 다만 멕시코 정부는 대회 개막 전까지 치안을 강화해 안전한 월드컵을 보장한다는 입장이다.박성국 기자