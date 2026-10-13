축구협회 “대표팀 향한 무분별한 억측·인신공격 멈춰달라”

세줄 요약 대표팀 내분설 확산 속 축구협회 자제 촉구

확인되지 않은 추측·인신공격·딥페이크 비판

이강인 측, 관련 주장 사실무근·법적 대응

이미지 확대 축구 국가대표팀 공격수 손흥민(왼쪽)과 이강인이 우즈베키스탄과의 평가전을 하루 앞둔 5일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 진행된 훈련에서 밝게 웃고 있다. 대한축구협회 제공

이미지 확대 그라운드로 나온 김민재 6일 경기 용인미르스타디움에서 열린 하나은행 초청 축구 국가대표팀 친선경기 한국과 우즈베키스탄의 경기에서 한국이 2-0으로 승리했다. 김민재가 경기가 끝나자 팬들과 인사를 하기 위해 그라운드에 나와 있다. 2026.10.06. 용인 뉴시스

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대한축구협회가 최근 내분설이 제기된 국가대표팀 선수들을 향해 온라인상에서 이뤄지고 있는 무분별한 억측과 인신공격성 비난에 대해 자제를 촉구했다. 대표팀 미드필더 이강인(아틀레티코 마드리드) 측은 대표팀 내 갈등에 연관됐다는 주장 등에 대해 “사실무근”이라며 법적 대응을 예고했다.축구협회는 13일 ‘한국 축구를 사랑하고 응원해 주시는 팬 여러분께 드리는 글’이라는 제목의 입장문을 내고 “최근 소셜미디어와 온라인 커뮤니티를 중심으로 대한민국 축구 국가대표팀 선수들에 대한 확인되지 않은 정보와 추측성 주장이 확산하고, 일부 선수들을 향한 도를 넘은 비난과 인신공격이 이어지고 있다”면서 “다양한 의견과 비판을 존중하지만, 사실 확인 없이 유포되는 억측과 악의적인 비방으로 선수들이 과도한 비난에 노출되는 상황에 대해서는 깊은 우려를 표하며, 자제를 간곡히 부탁드린다”고 밝혔다.이어 “일부 훈련 장면이나 일상적인 모습을 단편적으로 해석해 선수단 내부의 불화를 기정사실화하거나, 사실과 다른 이른바 ‘증권가 루머’를 유포하는 행위, 딥페이크 영상 등을 통해 선수를 조롱하고 명예를 훼손하는 행위가 이어지고 있다”면서 “나아가 선수 개인의 소셜미디어와 소속팀 계정에까지 찾아가 인신공격하거나 퇴출을 요구하는 등 비난의 수위가 도를 넘고 있다”고 짚었다.축구협회는 특히 “대한축구협회의 지식재산권에 해당하는 영상과 사진을 무단으로 이용해 허위·왜곡 정보를 유포하고, 이를 통해 부당한 이익을 취하는 행위에 대해 엄정히 대응하겠다”고 했다.대표팀 내분설에 대해서는 “선수마다 생각과 의견이 다를 수 있으며, 서로의 차이를 인정하고 자유롭게 의견을 나누며 팀을 위한 최선의 방향을 찾아가는 과정은 건강한 조직을 만들어 가는 데 필요한 부분”이라면서 “이러한 과정에 대한 단편적인 해석이나 추측만으로 선수단 내부를 재단하고 갈등을 확대하는 일은 지양돼야 한다”고 강조했다.아울러 “선수단이 경기에 온전히 집중할 수 있도록 필요한 지원을 다 해야 하는 협회의 역할과 책임에 대해 무겁게 받아들이고 있다”면서 “선수단이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원에 더욱 만전을 기하겠다”고 약속했다.이강인의 매니지먼트사인 더블랙레이블도 이날 오전 입장문을 내고 “최근 온라인을 중심으로 이강인과 관련해 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산하고 있는 것을 확인했다”면서 “현재 거론되고 있는 일련의 내용들은 이강인과 무관하며 사실무근”이라고 밝혔다.이어 “허위사실 유포 및 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글에 대해 자료를 수집하고 있다”며 “사안에 따라 필요한 법적 절차를 진행하겠다”고 덧붙였다.박성국 기자