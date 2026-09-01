중국 칭다오 유소년 축구단 초청…친선 경기 및 중부권 주요 관광지 답사

세줄 요약 중국 칭다오 유소년팀 초청, 한중 친선 교류

진천서 경기·합동훈련, 우호와 협력 확대

농다리·선수촌·박물관 답사, 체류형 관광 확인

이미지 확대 케이씨문화관광협회 제공

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충북 진천군에서 특수목적관광(SIT) 및 체류형 관광 활성화를 위한 ‘한·중 유소년 친선 축구 교류 및 관광지 팸투어’가 열렸다.충북 중부권 관광협의회가 주최하고 케이씨문화관광협회가 운영을 맡은 이번 행사는 지난달 24~27일 3박 4일간 중국 칭다오 지역 유소년 축구단 및 관계자 15여명을 초청해 진행됐다.참가한 중국 유소년 선수단은 국내 유소년팀들과 예선 풀리그 및 결승전, 합동 훈련을 진행하며 축구를 통한 우호 교류의 시간을 가졌다. 또한, 진천 농다리, 국가대표선수촌, 음성 한독의약박물관 등 중부권 주요 관광지와 특화 산업 콘텐츠를 체험하며 체류형 관광 상품으로서의 가능성을 확인했다.케이씨문화관광협회 관계자는 “이번 팸투어는 스포츠 인프라와 관광 자원을 연계해 고부가가치 관광 생태계를 조성하는 뜻깊은 계기가 되었다”며 “앞으로도 해외 스포츠 및 교류 단체를 지속적으로 유치할 수 있도록 체계적인 인바운드 관광 역량을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.강국진 기자