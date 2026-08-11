K리그2 성남FC 사령탑에 김해운 단장…“무거운 마음과 책임감에 수락”

세줄 요약 성남FC, 성적 부진 책임으로 전경준 감독 경질

단장 김해운 새 감독 선임, 구단 비상체제 전환

골키퍼 출신 한국인 두 번째 K리그 감독 탄생

이미지 확대 김해운 성남FC 신임 감독. 구단 제공

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성적 부진 책임을 물어 전경준 감독을 경질한 프로축구 K리그2 성남FC가 김해운(52) 단장에게 사령탑을 맡겼다. 김 단장은 한국인 골키퍼 출신으로는 두 번째로 K리그 감독이 됐다.성남 구단은 11일 김 단장을 새 감독으로 선임했다고 발표했다.앞서 성남은 승점 20(4승 8무 6패)으로 17개 팀 중 12위에 처져 있던 지난 4일 2년 가까이 팀을 지휘해 온 전 감독과 계약을 해지하고 새 사령탑을 찾아왔다.골키퍼 출신으로 K리그 감독을 맡는 한국인 지도자는 1982년 한국 프로축구 출범 당시 할렐루야축구단을 이끌었던 고(故) 함흥철 감독 이후 김 감독이 두 번째다. 외국인으로는 FC서울을 이끌었던 세놀 귀네슈(튀르키예) 감독이 선수 시절 골키퍼로 활약했다.김 신임 감독은 1996년 성남FC의 전신인 성남 일화(당시 천안 일화)에서 프로 데뷔해 2008년까지 13시즌 동안 성남에서만 뛴 ‘원클럽맨’이다. K리그 140경기를 포함해 플레이오프, 리그컵을 합쳐 통산 201경기를 성남에서 뛰었다.은퇴 후 2010년 전주 영생고 골키퍼 코치로 지도자 생활을 시작한 그는 허난 전예(중국), 경남FC, 성남, 부천, 제주 유나이티드(현 제주 SK) 등에서 골키퍼를 지도했다.성남에 따르면 김 감독은 행정가로서 구단 비전을 이어가고자 감독직 요청을 고사해 오다 결국 어렵게 받아들였다.김 감독은 구단을 통해 “성남FC는 내 축구 인생의 전부이자 가장 큰 자부심”이라면서 “팀이 처한 어려운 상황을 외면할 수 없어 무거운 마음과 책임감으로 이 자리에 섰다”고 밝혔다.박성국 기자