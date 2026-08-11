이번엔 축구장 천장서 ‘돌덩이’… K리그 전 구장 긴급 점검

포항 구장서 관중 한 명 손등 다쳐

1990년 준공… 노후화 보완 중 사고

프로축구연맹 “다음 경기 전 완료”

이미지 확대 지난 8일 프로축구 K리그1 경기 도중 경기장 석재가 떨어지며 관중 한 명이 다치는 사고가 발생한 포항스틸야드 전경.

한국프로축구연맹 제공

세줄 요약 포항스틸야드 천장 석재 낙하, 관중 손등 부상

연맹, K리그 전 구단 경기장 긴급 점검 지시

각 구단, 다음 홈경기 전까지 시설 점검 완료

2026-08-11 B6면

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프로축구 K리그1 포항 스틸러스의 안방경기 도중 관중석 천장에서 석재가 떨어져 관중이 다치는 사고가 발생했다. 이에 한국프로축구연맹은 전 구단을 대상으로 긴급 안전 점검에 나서기로 했다.연맹은 10일 보도자료를 통해 “포항스틸야드 관중석 천장 석재 낙하와 관련해 사고 경위 및 시설물 상태를 확인하고 있다”면서 “연맹은 K리그 전 구단을 대상으로 경기장 시설물 긴급 안전 점검을 실시한다”고 밝혔다. 연맹은 이날 오전 K리그 모든 구단에 경기장 시설물에 대한 안전 점검을 요청하는 공문을 발송했다. 각 구단은 다음 홈경기 개최 전까지 점검을 완료할 예정이다.연맹과 포항 구단에 따르면 지난 8일 포항스틸야드에서 열린 포항과 울산 HD의 K리그1 22라운드 경기 도중 원정 테이블석 천장의 콘크리트 일부가 떨어졌다. 이로 인해 좌석에 앉아 있던 관중 한 명이 손등을 다쳤다.피해 관중은 병원 후송을 원하지 않고 계속해서 경기를 관람하기를 바랐다. 구단은 원정석과 올팬존(중립석)이 모두 매진이었기에 홈 관중석에서 관람하길 제안했으나 피해자는 사고 지점을 벗어난 곳에서 선 채로 관전을 이어갔다.포항 구단은 “포항스틸야드 콘크리트 천장은 노후화로 인해 전체 구간을 순차적으로 점검보완하던 중 사고가 발생했다”며 “사고 발생 구역은 10일부터 특별 보완 점검을 통해 조치할 것”이라고 설명했다. 포항스틸야드는 1990년 축구전용구장으로 준공됐다.연맹은 “이번 긴급 점검을 통해 경기장 내 관중 안전에 영향을 미칠 수 있는 시설물의 이상 여부를 확인하고, 필요한 경우 즉각적인 보수 및 안전조치를 요청할 예정”이라고 밝혔다.지난해 3월 프로야구에서는 NC 다이노스의 홈구장인 창원NC파크에서 외벽 구조물 추락으로 관중 1명이 숨지고, 2명이 크게 다치면서 프로 각 구단별로 구장 안전 점검을 진행했다.박성국 기자