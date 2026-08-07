이미지 확대 AT 마드리드 방한 디에고 시메오네(가운데) 아틀레티코(AT) 마드리드 감독이 6일 인천국제공항 제1터미널로 입국하고 있다. AT 마드리드는 오는 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 친선전을 치른다.

뉴시스

2026-08-07 B6면

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디에고 시메오네(가운데) 아틀레티코(AT) 마드리드 감독이 6일 인천국제공항 제1터미널로 입국하고 있다. AT 마드리드는 오는 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 친선전을 치른다.뉴시스