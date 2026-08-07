메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

AT 마드리드 방한

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-08-07 00:39
입력 2026-08-07 00:39
이미지 확대
AT 마드리드 방한
AT 마드리드 방한 디에고 시메오네(가운데) 아틀레티코(AT) 마드리드 감독이 6일 인천국제공항 제1터미널로 입국하고 있다. AT 마드리드는 오는 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 친선전을 치른다.
뉴시스


디에고 시메오네(가운데) 아틀레티코(AT) 마드리드 감독이 6일 인천국제공항 제1터미널로 입국하고 있다. AT 마드리드는 오는 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 친선전을 치른다.

뉴시스
2026-08-07 B6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기