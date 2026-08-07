스포츠 축구 AT 마드리드 방한 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/08/07/20260807034002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-07 00:39 입력 2026-08-07 00:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 AT 마드리드 방한 디에고 시메오네(가운데) 아틀레티코(AT) 마드리드 감독이 6일 인천국제공항 제1터미널로 입국하고 있다. AT 마드리드는 오는 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 친선전을 치른다.뉴시스 디에고 시메오네(가운데) 아틀레티코(AT) 마드리드 감독이 6일 인천국제공항 제1터미널로 입국하고 있다. AT 마드리드는 오는 9일 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 친선전을 치른다.뉴시스 2026-08-07 B6면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지