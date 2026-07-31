한국 축구와 근본이 다르네…日 대표팀 전원 21세 이하로 AG 나선다

2년 뒤 올림픽 대비…오이와 감독 지휘

한국 대회 4연패 도전 일본이 최대 난적

이미지 확대 오이와 고 일본 23세 이하 축구대표팀 감독. 위키피디아

세줄 요약 일본, 아시안게임 대표 전원 21세 이하 구성

2028 LA올림픽 대비한 장기 육성 전략

한국은 와일드카드 포함해 4연패 도전

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자국에서 열리는 2026 아이치·나고야아시안게임에 나설 일본 축구대표팀 명단이 확정됐다. 23세 이하 선수들이 출전할 수 있는 대회지만 일본은 전원 21세 이하로만 채워 차기 국제대회까지 준비하는 모습을 보였다.일본축구협회(JFA)는 31일 아시안게임에 출전할 남자 축구 대표 23명의 명단을 발표했다. 팀당 최대 3명까지 24세 이상 선수도 와일드카드를 뽑을 수 있지만 일본은 제한 나이보다 2살 어린 21세 이하 선수로만 전원 대표팀을 꾸렸다. 일본 프로축구 J리그 소속 선수가 16명으로 주를 이루고, 대학생 선수 3명이 발탁됐다. 해외파 4명도 포함됐다.일본이 21세 이하로 아시안게임 대표팀을 이번이 처음이 아니다. 2년 뒤인 2028 로스앤젤레스올림픽을 대비하기 위한 포석이다.현재 일본 21세 이하 대표팀은 내년 3월부터 올림픽 대표팀과 A대표팀 사령탑을 겸임할 오이와 고 감독이 지휘하고 있다. 오이와 감독은 2021년 12월 일본 21세 이하 대표팀 지휘봉을 잡은 뒤 2024년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에서 우승해 2024 파리 올림픽 본선 진출권을 획득했다.파리 올림픽에서는 와일드카드 없이 8강 진출을 이뤄냈으며 지난 1월 AFC 23세 이하 아시안컵에서 대회 2연패를 이뤘다. 일본은 아시안게임에서는 2010년 광저우 대회 이후 16년 만의 우승을 노린다.대회 4연패에 도전하는 한국은 대부분 23세 이하 선수들로 구성했다. 배준호(스토크시티), 양민혁(토트넘), 김지수(브렌트퍼드) 등 유럽파 9명에 K리거 14명이 선발됐다. 와일드카드 3장도 다 활용해 양현준(셀틱), 엄지성(스완지 시티), 이기혁(강원 FC)도 포함됐다.한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 3연패를 달성했다. 2018년 자카르타·팔렘방, 2023년 항저우 대회에서는 모두 결승에서 일본을 꺾으며 자존심을 지켰다.류재민 기자