축구협회 청문회도 ‘전술 부재’… 새 의제 없이 망신주기만

정몽규·홍명보 문체위 청문회 출석질의 대부분 1년 10개월 전과 비슷
정 “책임 통감” 홍 “채용 특혜 없어”
‘무자격 면접’ 당사자 이임생 불참
한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 졸전을 계기로 열린 국회 청문회가 결국 결정적 ‘한방’ 없이 이미 사퇴한 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 대표팀 감독을 겨냥한 ‘망신 주기’로 끝났다.
30일 국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에는 ‘월드컵 참패’의 원흉으로 지목된 정 전 회장과 홍 전 감독이 증인으로 참석해 여야 의원들의 따가운 질타를 받았다. 두 사람이 국회 증인으로 함께 선 건 2024년 9월 문체위의 축구협회 현안 질의 이후 1년 10개월 만이다.
여야 의원들은 태업과 전술 부재 등으로 경질됐던 유르겐 클린스만 전 감독에 이은 홍 전 감독 선임 과정을 비롯해 협회 행정 전반에 대해 따져 물었다. 다만 질의 대부분은 2024년 현안 질의에서 다뤘던 사안에서 크게 나아가지 못했다.
정 전 회장은 대표팀의 월드컵 조별리그 탈락과 관련해 “재임 기간 한국 축구의 발전을 위해 최대한 노력했으나 일련의 논란과 북중미월드컵 결과가 미흡한 것에 대해서 죄송하다. 책임감을 통감하고 국민과 팬 여러분의 기대에 미치지 못한 것에 송구스럽다”며 고개를 숙였다. 홍 전 감독도 “월드컵 결과에 대해 국민의 기대에 부응하지 못한 점에 대해 먼저 죄송하다는 말씀드린다. 대표팀에 보내주신 기대에 보답하지 못한 책임을 무겁게 받아들이고 있다”고 사과했다.
홍 전 감독은 ‘심야 빵집 면접’ 논란과 고액 연봉 수령, 측근 특혜 채용 의혹 등은 모두 사실과 다르다고 반박했다. 그는 “2024년 당시 감독 추천 권한이 없던 이임생 전 기술총괄이사가 밤 11시에 빵집에서 면접하듯 만났다”라는 배현진 국민의힘 의원의 지적에 “집 앞(빵집)에서 만났다는 점에서 국민께서 불투명하다고 생각하실 수 있다고는 생각하지만, 어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 없다”고 답했다.
홍 전 감독은 ‘프로 감독 시절 15억원대였던 연봉이 대표팀에선 38억원으로 늘었다’라는 지적에는 “계약상 액수를 밝힐 수는 없지만, 38억원은 절대 아니다. 세전으로도 38억에 미치지 않는다”라고 반박했다.
무자격·빵집 면접 논란의 당사자인 이 전 기술총괄이사는 ‘해외 취업’(캄보디아 프로 구단)을 이유로 청문회에 불참했고, 박지성·이영표 등 K-축구혁신위원들을 향해 ‘뭘 안다고 혁신위를 하느냐’라고 말해 파문을 일으킨 서강일 전북축구협회장도 청문회 출석에 응하지 않았다.
박성국 기자
세줄 요약
- 월드컵 졸전 책임 추궁, 청문회 개최
- 정몽규·홍명보, 반복된 질타와 사과
- 심야 빵집 면접·연봉 의혹 전면 부인
2026-07-31 6면
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