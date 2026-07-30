축구협회 청문회도 ‘전술 부재’… 새 의제 없이 망신주기만

정몽규·홍명보 문체위 청문회 출석

이미지 확대 정몽규(왼쪽) 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 축구협회 현안 관련 청문회에 참석해 자리에 앉아 있다.

국회사진기자단

이미지 확대 문체위 위원, 정몽규에 “더 배려해야 하는데 송구합니다” 국회 문화체육관광위원회 위원으로 활동 중인 윤용근 국민의힘 의원이 30일 서울 여의도 국회 본회의장에서 이날 오전 대한축구협회 청문회 증인으로 참석한 정몽규 전 회장과 주고받은 문자 메시지를 확인하고 있다. 윤 의원은 본회의와 별개로 열린 문체위의 축구협회 청문회에도 청문위원으로 참여했다.

홍윤기 기자

세줄 요약 월드컵 졸전 책임 추궁, 청문회 개최

정몽규·홍명보, 반복된 질타와 사과

심야 빵집 면접·연봉 의혹 전면 부인

2026-07-31 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 졸전을 계기로 열린 국회 청문회가 결국 결정적 ‘한방’ 없이 이미 사퇴한 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 대표팀 감독을 겨냥한 ‘망신 주기’로 끝났다.30일 국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 현안 관련 청문회에는 ‘월드컵 참패’의 원흉으로 지목된 정 전 회장과 홍 전 감독이 증인으로 참석해 여야 의원들의 따가운 질타를 받았다. 두 사람이 국회 증인으로 함께 선 건 2024년 9월 문체위의 축구협회 현안 질의 이후 1년 10개월 만이다.여야 의원들은 태업과 전술 부재 등으로 경질됐던 유르겐 클린스만 전 감독에 이은 홍 전 감독 선임 과정을 비롯해 협회 행정 전반에 대해 따져 물었다. 다만 질의 대부분은 2024년 현안 질의에서 다뤘던 사안에서 크게 나아가지 못했다.정 전 회장은 대표팀의 월드컵 조별리그 탈락과 관련해 “재임 기간 한국 축구의 발전을 위해 최대한 노력했으나 일련의 논란과 북중미월드컵 결과가 미흡한 것에 대해서 죄송하다. 책임감을 통감하고 국민과 팬 여러분의 기대에 미치지 못한 것에 송구스럽다”며 고개를 숙였다. 홍 전 감독도 “월드컵 결과에 대해 국민의 기대에 부응하지 못한 점에 대해 먼저 죄송하다는 말씀드린다. 대표팀에 보내주신 기대에 보답하지 못한 책임을 무겁게 받아들이고 있다”고 사과했다.홍 전 감독은 ‘심야 빵집 면접’ 논란과 고액 연봉 수령, 측근 특혜 채용 의혹 등은 모두 사실과 다르다고 반박했다. 그는 “2024년 당시 감독 추천 권한이 없던 이임생 전 기술총괄이사가 밤 11시에 빵집에서 면접하듯 만났다”라는 배현진 국민의힘 의원의 지적에 “집 앞(빵집)에서 만났다는 점에서 국민께서 불투명하다고 생각하실 수 있다고는 생각하지만, 어떤 특혜나 이익을 요구한 적은 없다”고 답했다.홍 전 감독은 ‘프로 감독 시절 15억원대였던 연봉이 대표팀에선 38억원으로 늘었다’라는 지적에는 “계약상 액수를 밝힐 수는 없지만, 38억원은 절대 아니다. 세전으로도 38억에 미치지 않는다”라고 반박했다.무자격·빵집 면접 논란의 당사자인 이 전 기술총괄이사는 ‘해외 취업’(캄보디아 프로 구단)을 이유로 청문회에 불참했고, 박지성·이영표 등 K-축구혁신위원들을 향해 ‘뭘 안다고 혁신위를 하느냐’라고 말해 파문을 일으킨 서강일 전북축구협회장도 청문회 출석에 응하지 않았다.박성국 기자