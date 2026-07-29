병역법에 발 묶여 AT 마드리드 합류 아직 못 한 이강인

세줄 요약 아틀레티코 이적 공식 발표, 계약 체결

병역 특례 행정 절차로 합류 지연

FC서울 훈련장서 개인 훈련 지속

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2026-07-29 B7면

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스페인 프로축구 프리메라리가 아틀레티코 마드리드 이적을 마무리한 이강인(25)이 병역법에 발이 묶이면서 팀 합류가 늦어지고 있다.●FC서울 훈련장서 개인 훈련 중스페인 매체 마르카는 28일(한국시간) “이강인이 2023 항저우 아시안게임 때 받은 병역 특례에 따른 행정 절차로 아직 아틀레티코에 합류하지 못하고 있다”라며 “모든 행정 절차가 끝나야 합류 시기가 결정될 예정”이라고 전했다.앞서 아틀레티코 구단은 지난 25일 이강인의 영입을 공식 발표했다. 2031년 6월 30일까지 계약한 이강인의 이적료는 3500만 유로(약 584억원)에 옵션으로 500만 유로가 추가되는 것으로 전해졌다.그러나 이강인은 계약 발표 이후에도 스페인으로 떠나지 않고 K리그1 FC서울의 훈련장인 GS 챔피언스파크에서 개인 훈련을 이어가고 있다.●“국외 여행 허가 연장 승인 대기”마르카는 이에 대해 “이강인은 대한민국 법률에 따라 아직 한국에 머물러야 하는 상황”이라면서 “이강인은 ‘예술·체육요원’ 편입 프로그램에 필요한 일부 행정 절차를 마쳐야 한다. 국외 여행 허가 연장을 위한 병무청의 최종 승인을 기다리고 있다”고 설명했다.병역 특례를 받는 스포츠 선수들은 4주가량 기초군사훈련을 수료해야 하는데, 이강인은 해외 리그 일정 등을 이유로 아직 훈련을 받지 않았다.병무청 승인 절차가 빨라지면 이강인은 다음 달 2일 스웨덴에서 예정된 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)와 프리시즌 경기부터 팀에 합류할 수 있지만, 그렇지 못하면 8월 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 맨체스터 시티(잉글랜드)와 아틀레티코의 친선경기 때 합류할 전망이다.박성국 기자