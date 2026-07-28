사령탑 공석 한국 축구 대표팀, 10월 베네수엘라·우즈베키스탄 친선전

세줄 요약 10월 A매치 상대 베네수엘라·우즈베키스탄 확정

사령탑 공석 속 임시 감독 체제 가능성

9월 친선전 상대는 아직 협의 중

이미지 확대 승리 결의 다지는 한국 축구 대표팀 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기에서 한국 선수들이 경기 시작 전 머리를 맞대고 승리를 다짐하고 있다. 2026.6.12 사포판 연합뉴스

FIFA 랭킹 60위의 우즈베키스탄은 북중미월드컵을 통해 본선 무대를 처음 밟았다. 조별리그에서 콜롬비아, 포르투갈, 콩고민주공화국과 경쟁했으나 32강 진출에는 실패했다.

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홍명보 전 감독의 사퇴로 사령탑이 공석인 한국 축구대표팀(FIFA 랭킹 32위)이 10월 A매치 기간 베네수엘라, 우즈베키스탄과 맞붙는다.대한축구협회는 오는 9월과 10월 국내에서 개최되는 ‘하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기’ 중 10월 2경기의 상대를 확정, 28일 발표했다.대표팀은 오는 10월 2일 베네수엘라와 친선전을 치른 뒤 6일 우즈베키스탄을 상대한다. 두 경기의 개최 장소와 시간은 추후 발표할 예정이다.남미팀인 베네수엘라는 FIFA 랭킹 47위로 2026 북중미월드컵 남미지역 예선에서 최종 8위로 본선 진출에는 실패했다. 한국은 베네수엘라를 2014년 9월 5일 부천에서 열린 친선전에서 단 한 차례 만나 이동국의 2골을 앞세워 3-1로 이겼다.한국은 우즈베키스탄과 역대 16차례 맞대결에서 11승 4무 1패로 우위를 기록 중이다. 가장 최근의 맞대결은 2018년 11월 10일 호주 브리즈번에서 개최된 친선경기로, 한국이 4-0으로 이겼다.확정된 10월의 두 경기에 앞서 9월에 열릴 두 차례 친선경기 상대는 현재 협의 중이며, 세부적인 합의가 마무리되는 대로 발표할 예정이다.다만 대표팀은 감독 공석 사태에 따라 임시 감독 체제로 친선전을 치를 전망이다.박성국 기자