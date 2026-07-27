수원, 1위 부산에 역전승… K리그2 선두 경쟁 후끈

원정전 4-1 대승… 둘 다 승점 36점

시즌 두 차례 맞대결서 모두 이겨

2026-07-27 B6면

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이정효 감독이 이끄는 수원 삼성이 선두 부산 아이파크에 역전승을 거두며 프로축구 K리그2(2부) 선두 경쟁이 다시 불붙었다.수원은 25일 부산 구덕운동장에서 열린 K리그2 2026 19라운드 원정경기에서 부산에 4-1로 이겼다. 양 팀 유소년팀 출신인 2005년생 동갑내기 신인 박혜성(부산)과 김도연(수원)이 나란히 한 골을 넣으며 1-1로 전반을 마쳤지만 후반 들어 수원의 득점력이 폭발하며 대승을 거뒀다. 수원은 지난 4월 9라운드에 이어 이번 시즌 부산과 두 차례 맞대결을 모두 이겼다.수원은 최근 리그 2경기 1무 1패에 코리아컵 2라운드에서 K3리그(3부) 부산교통공사에게 1-2로 패하는 등 공식전 3경기 동안 승리가 없었지만 이날 승리로 분위기 반전에 성공했다. 부산이 이날 패배로 최근 리그 5경기 1승 2무 2패, 최근 2경기 연속 패배 부진에 빠지면서 부산과 수원은 나란히 승점 36점을 기록했다. 부산이 다득점(부산 36, 수원 26)에서 앞서면서 1위를 지키긴 했지만 언제라도 순위가 뒤바뀔 수 있다.부산이 전반 36분 박혜성이 K리그 데뷔골로 선제득점에 성공했지만 수원은 전반 47분 역습 상황에서 김도연이 동점골을 뽑아냈다. 수원은 후반 8분 일류첸코가 머리로 역전골을 넣으며 역전에 성공했고, 후반 32분 박현빈과 후반 49분 강현묵의 추가골까지 모아 부산을 꺾었다.박성국 기자