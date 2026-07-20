스포츠 축구 [포토] 박지성, K-축구혁신위 3차 회의 브리핑 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/07/20/20260720800012 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-20 17:33 입력 2026-07-20 17:33 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 K-축구혁신위원회 3차 회의 마친 박지성 공동위원장박지성 케이(K)-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 K-축구혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 브리핑을 위해 이동하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 K-축구혁신위원회 3차 회의 마친 최휘영 장관최휘영 문화체육관광부 장관이 20일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 K-축구혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 회의실을 나서고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 K-축구혁신위원회 3차 회의 마친 김대현 제2차관김대현 문화체육관광부 제2차관이 20일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 K-축구혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 회의실을 나서고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 K-축구혁신위원회 3차 회의 마친 유승민 공동위원장유승민 케이(K)-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 K-축구혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 회의실을 나서고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 K-축구혁신위원회 3차 회의 마친 박지성 공동위원장박지성 케이(K)-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 K-축구혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 브리핑을 위해 이동하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 이미지 확대 K-축구혁신위 3차 회의 결과 브리핑박지성 K-축구혁신위원회 공동위원장이 20일 오후 서울시 종로구 국립현대미술관 사무동에서 열린 K-축구 혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 브리핑을 하고 있다. 2026.7.20 뉴스1 이미지 확대 K-축구혁신위원회 3차 회의 브리핑 나선 박지성 공동위원장박지성 케이(K)-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 K-축구혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 브리핑을 하고 있다. 2026.7.20 연합뉴스 박춘선 서울시의원, 대한민국 한류 문화산업대상 ‘의정공헌대상’ 수상 서울시의회 바로가기 박지성 케이(K)-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 K-축구혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 브리핑을 위해 이동하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 박지성이 맡고 있는 K-축구 혁신위원회에서의 직책은? 공동위원장 위원