[포토] 박지성, K-축구혁신위 3차 회의 브리핑

‘싸움 각서’ 쓰고 몸싸움한 동대표들, 1명 끝내 사망…항소심도 폭행치사 ‘무죄’

모델 한혜진 “이것 먹고 5㎏ 뺐다…궁극의 스무디” 공개

“안방인 줄”…영화관 ‘맨발 빌런’ 이번엔 부부였다

후지산 하산하던 3명 심정지…그 자리에 김지혜도 있었다

47세 배우 민지영, 암투병 안타까운 근황… 하던 일 중단하고 남편과 한국행

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

박재홍 기자 수탈의 역사, 사육신 충심, 컵밥의 애환 품은 노량진 큰길

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

워싱턴 임주형 특파원 ‘메인주 맘다니’ 美민주 후보의 추락…중간선거에 나비효과 불러올까

송현주 기자 한강뷰 예술가 작업실에서 놀래?…11·18일 ‘사각사각 아트플레이스’로 와!

글·사진 박성국 문화체육부 기자 1570m 고지 달리자 숨이 턱 막혀… 러너 생명줄 ‘보투막’도 곤두박질

글·사진 박상준 여행작가 곡선의 섬에서 직선의 삶을 보다

손지연 기자 가족이 경찰이면 수사는 어떻게…장윤기 사건이 드러낸 사각지대

정연호 기자 “죽어가는 표정에서 희열을 느꼈다”… 평범한 회사원의 탈을 쓴 연쇄살인마

듣는 그날의 사건현장

박현진 전문기자 웰스·왕옌청 잘 뽑은 LG·한화…호주·대만發 아시아쿼터의 힘

도쿄 명희진 특파원 대북 억제 위해 ACSA 원하는 일본… 협력 물꼬부터 터야

김주환·서진솔·하종민 기자 ‘셀프 면죄부’ 의원님… 청렴엔 예외 없어야

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 때론, 꺾이는 마음이 세상을 바꿀지니

오경진의 폐허에서 무한으로

세종 강주리 기자 계곡 불법시설 0.2%만 강제철거…“이번 여름만” 버티는 상인들

김희리 기자 김건희, 尹·도이치 주가조작 세력과 공동정범?… 다음주 첫 대법 선고 관전 포인트

도쿄 명희진 특파원 엄마는 공주, 나는 평민?…日왕실이 ‘남계 남성’ 고집하는 이유는

곽진웅 기자 여의도에서 탐냈던 김태규, 탄탄한 초선 정치인으로 ‘정석 데뷔’

윤창수 전문기자 “젊고 잘생겼다” 트럼프 질투한 이라크 총리, 중재자로

유용하 과학전문기자 하루 커피 5잔까진 심장에 괜찮다는데…에너지음료는 1캔도 위험

김현이 기자 무급 항해사에서 참치캔 기업 인수까지…동원그룹 김재철의 ‘열성과 도전’

김경두 기자 “번 돈 없으니 세금도 없겠지”…부가세 신고 마감 앞둔 N잡러의 착각

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

창간기획팀 훈풍 탄 K조선마저 청년 정규직은 없다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

[지방시대] 상대적 박탈감, 한숨이 해결해 주지 않는다 / 설정욱 전국부 기자

[세종로의 아침] 낙인의 문법을 넘어서 / 최여경 문화체육부 선임기자

[기고] 몽골 초원에 뿌린 K농업기술, 황금시대를 열다 / 이승돈 농촌진흥청장

[마강래의 도시 톡] 2차 공공기관 이전에 던지는 세 가지 질문 / 마강래 중앙대 도시계획부동산학과 교수

[노정태의 뉴스 인문학] “국민배당금, 시장경제 질서 존중하는 방향에서 접근해야” / 노정태 작가·경제사회연구원 전문위원

[데스크 시각] 반도체 다음은 무엇인가 / 이경주 산업부장

박지성이 맡고 있는 K-축구 혁신위원회에서의 직책은?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

박지성 케이(K)-축구 혁신위원회 공동위원장이 20일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 K-축구혁신위원회 3차 회의를 마친 뒤 브리핑을 위해 이동하고 있다.온라인뉴스부

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