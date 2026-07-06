[포토] ‘아틀라스’ 16강전 퍼포먼스

1 / 9 이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현 현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 심판에게 공을 전달하는 순간. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현 현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 관중을 향해 손을 흔드는 아틀라스. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현 현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 전광판을 통해 관중과 인사하는 아틀라스. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현 현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 영국 해리케인의 세리머니. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현 현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 영국 해리케인의 세리머니. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현 현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 대한민국 손흥민 선수의 세리머니. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현 현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 노르웨이 엘링 홀란의 세리머니. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현 현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 본전달 세리머니를 펼치는 아틀라스. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

이미지 확대 현대차, FIFA 월드컵 2026™ 16강전서 아틀라스 퍼포먼스로 로보틱스 기술 구현현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다. 사진은 볼전달을 준비중인 아틀라스. 2026.7.6 현대자동차·기아 제공

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현대차는 6일(현지시간) 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 16강전 하프타임에서 아틀라스가 심판에게 경기구를 전달하는 퍼포먼스를 성공적으로 시연했다고 밝혔다.사진은 심판에게 공을 전달하는 순간.온라인뉴스부