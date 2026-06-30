스포츠 축구 [포토] ‘팬들 항의받는’ 홍명보 전 감독 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/06/30/20260630800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-30 13:44 입력 2026-06-30 13:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 항의하는 팬들 지나치는 홍명보 전 감독2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하며 팬들의 항의를 받고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 이미지 확대 공항 나서는 홍명보 전 감독2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 이미지 확대 충격의 조별리그 탈락, 홍명보 전 감독 귀국2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 이미지 확대 통화하는 홍명보2026 북중미 월드컵에서 사상 최악의 성적을 낸 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 통화를 하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 이미지 확대 귀국하는 김민재-황희찬2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 대한민국 축구 국가대표팀 김민재와 황희찬이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 이미지 확대 귀국하는 설영우2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 대한민국 축구 국가대표팀 설영우가 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 이미지 확대 귀국하는 이강인2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 대한민국 축구 국가대표팀 이강인이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하며 팬들의 항의를 받고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 홍명보 전 감독이 사퇴한 이유는 무엇인가? 월드컵 32강 진출 실패 개인 사정