[포토] ‘팬들 항의받는’ 홍명보 전 감독

1 / 7 이미지 확대 항의하는 팬들 지나치는 홍명보 전 감독 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하며 팬들의 항의를 받고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 공항 나서는 홍명보 전 감독 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 충격의 조별리그 탈락, 홍명보 전 감독 귀국 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 통화하는 홍명보 2026 북중미 월드컵에서 사상 최악의 성적을 낸 홍명보 전 축구대표팀 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 통화를 하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 귀국하는 김민재-황희찬 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 대한민국 축구 국가대표팀 김민재와 황희찬이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 귀국하는 설영우 2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 대한민국 축구 국가대표팀 설영우가 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

이미지 확대 귀국하는 이강인2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패한 대한민국 축구 국가대표팀 이강인이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 2026.6.30 연합뉴스

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2026 북중미 월드컵 32강 진출에 실패해 한국 축구 국가대표팀에서 사퇴한 홍명보 전 감독이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하며 팬들의 항의를 받고 있다.온라인뉴스부