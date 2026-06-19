[포토] 아쉬워하는 거리응원 시민들

1 / 39 이미지 확대 아쉬워하는 붉은악마들 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 열린 19일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 경기를 지켜보며 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 한국, 멕시코에 패배 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 멕시코의 0대1 승리로 끝났다. 경기 종료 휘슬이 울리자 한국 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 아쉬워하는 조규성 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 조규성이 자신의 헤더슛이 멕시코 골키퍼 라울 랑헬에게 막히자 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 라울 랑헬에 막힌 동점 찬스 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 조규성의 헤더슛이 멕시코 골키퍼 라울 랑헬에게 막히고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 마지막까지.. 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 한국의 오현규 헤딩슛을 시도하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 김승규 ‘슈퍼 세이브!’ 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 골키퍼 김승규가 멕시코 라울 히메네스의 슛을 막아내고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 아쉬워하는 오현규 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀의 오현규가 득점 기회를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 몸 날리는 오현규 대한민국 축구국가대표팀 오현규가 18일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기에서 슛을 시도하고 있다. 2026.6.19 뉴스1

이미지 확대 수고하셨습니다 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 한국 손흥민이 오현규와 교체되고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 ‘형, 괜찮아!’ 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 멕시코에게 선취골을 허용한 뒤 이강인이 손흥민과 대화하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 실점한 한국 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 선취골을 넣은 멕시코의 루이스 로모와 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 실점하는 한국 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 한국이 멕시코의 루이스 로모에게 선취골을 허용하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 혼전 상황에서 실점 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 멕시코 루이스 로모가 선취골을 넣고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 부딪히는 김승규와 이기혁 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 골키퍼 김승규가 공중볼을 잡아내는 과정에서 이기혁과 부딪히고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 슛 시도하는 헤수스 가야르도 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 멕시코 헤수스 가야르도가 이한범을 앞에 두고 슛을 시도하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 더 뜨거워진 거리응원 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 열린 19일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 거리응원을 하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 강릉단오장에서도 “대∼한민국” 19일 ‘2026 강릉단오제’가 열리고 있는 강릉시 남대천 단오장 수리마당에서 많은 강릉시민과 단오제 방문객이 2026 북중미 월드컵 대한민국 대표팀의 조별리그 2차전 멕시코와 경기를 응원하고 있다. 지난 15일 개막한 강릉단오제는 오는 22일까지 진행된다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 ‘대한민국 화이팅’ 황인범의 모교인 대전문화초 학생들이 19일 2026 북중미 월드컵 대한민국 대표팀의 조별리그 2차전 멕시코와의 경기를 힘차게 응원하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 뜨거운 월드컵 응원 열기 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 열린 19일 강원 속초시 금호동 친수공원 내 공연장에서 시민들이 거리 응원을 하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 월드컵 경기 생중계되는 신세계백화점 전광판 19일 서울 중구 신세계백화점 본점 외관에 설치된 초대형 스크린 ‘신세계스퀘어’에 대한민국과 멕시코의 월드컵 경기가 생중계되고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 영화관에서 월드컵 경기 관람하는 시민들 19일 오전 메가박스 청주터미널점에서 진행된 충북청주FC의 월드컵 단체 관람 이벤트에서 시민들이 대한민국 대표팀의 조별리그 2차전 멕시코와의 월드컵 경기를 응원하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 호프집에서 즐기는 월드컵 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 멕시코의 경기가 열리는 19일 오전 광주 광산구 월계동 한 호프집에서 시민들이 경기를 보며 응원하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 중거리슛 날리는 이강인 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 이강인이 중거리슛을 날리고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 아쉬워하는 설영우 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 설영우가 슛이 불발되자 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 측면 돌파하는 손흥민 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 손흥민이 측면 돌파를 하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 홍명보 감독과 아기레 감독 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독과 하비에르 아기레 멕시코 감독이 사이드라인에서 선수들의 플레이를 지켜보고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 하이드레이션 브레이크 가지는 한국 대표팀 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 선수들이 경기 중간 하이드레이션 브레이크 때 물을 마시며 홍명보 감독의 지시를 받고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 슛 시도하는 멕시코 훌리안 키뇨네스 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 멕시코 훌리안 키뇨네스가 한국 이한범과의 경합을 이겨내고 헤더슛을 시도하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 실점 막아내는 김승규 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 김승규가 훌리안 키뇨네스의 슛을 막아내고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 멕시코의 아크로바틱 수비 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 멕시코 에드손 알바레스가 손흥민의 로빙슛을 바이시클킥으로 막아내고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 로빙슛 시도하는 손흥민 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 손흥민이 로빙슛을 시도하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 공중볼 선점하는 이강인 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 이강인이 공중볼을 선점하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 볼경합 벌이는 이재성과 훌리안 키뇨네스 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 한국 이재성과 훌리안 키뇨네스가 볼경합을 벌이고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 이강인 경고 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 이강인이 볼경합 과정에서 파울을 범한 뒤 경고를 받고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 경기장 들어서는 대표팀 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 대표팀 선수들이 경기장에 들어서고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 태극전사 멕시코전 선발 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 경기 시작 전 한국 대표팀 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 경기장 들어서는 선수들 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 양국 국기가 그라운드에 펼쳐진 가운데 선수들이 입장하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 응원전 펼치는 한국 응원단 18일(현지시간) 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 열리는 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 한국 응원단이 응원을 하고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

이미지 확대 응원전 펼치는 멕시코 관중18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 멕시코 관중이 응원전을 펼치고 있다. 2026.6.19 연합뉴스

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2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기가 열린 19일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 경기를 지켜보며 아쉬워하고 있다.온라인뉴스부