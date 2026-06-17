[포토] ‘알제리전 해트트릭’ 메시

1 / 7 이미지 확대 알제리전, 해트트릭 완성하는 메시 아르헨티나(1위)의 리오넬 메시가 16일(현지 시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 31분 세 번째 골을 넣으며 해트 트릭을 달성하고 있다. 메시는 월드컵(WC) 통산 16골을 기록했다. 2026.06.17. AP 뉴시스

이미지 확대 알제리 상대, 멀티 골 기록하는 메시 아르헨티나(1위)의 리오넬 메시가 16일(현지 시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 15분 두 번째 골을 넣고 있다. 2026.06.17. AP 뉴시스

이미지 확대 알제리전 멀티 골, 세리머니하는 메시 아르헨티나(1위)의 리오넬 메시가 16일(현지 시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 15분 두 번째 골을 넣은 후 세리머니하고 있다. 메시는 월드컵(WC) 통산 15번째 골을 기록했다. 2026.06.17. AP 뉴시스

이미지 확대 메시, 알제리전서 해트트릭 달성 아르헨티나(1위)의 리오넬 메시가 16일(현지 시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 31분 해트트릭을 달성한 후 세리머니하고 있다. 메시는 월드컵(WC) 통산 16골을 기록했다. 2026.06.17. AP 뉴시스

이미지 확대 멀티 골 기쁨 나누는 리오넬 메시…WC 통산 15골 아르헨티나(1위)의 리오넬 메시(왼쪽)가 16일(현지 시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 15분 두 번째 골을 넣고 리산드로 마르티네스와 기쁨을 나누고 있다. 메시는 월드컵(WC) 통산 15번 째 골을 기록했다. 2026.06.17. AP 뉴시스

이미지 확대 선제골 환호하는 리오넬 메시 아르헨티나(1위)의 리오넬 메시가 16일(현지 시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 전반 17분 선제골을 넣고 환호하고 있다. 2026.06.17. AP 뉴시스

이미지 확대 ‘메시 해트트릭’ 아르헨티나, 알제리에 3-0 완승아르헨티나(1위)의 리오넬 메시(가운데)가 16일(현지 시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 31분 해트트릭을 달성한 후 동료들과 기쁨을 나누고 있다. 메시의 해트트릭에 힘입은 아르헨티나가 3-0 완승을 기록했다. 2026.06.17. AP 뉴시스

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아르헨티나(1위)의 리오넬 메시가 16일(현지 시간) 미 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 1차전 알제리(28위)와 경기 후반 31분 세 번째 골을 넣으며 해트 트릭을 달성하고 있다.메시는 월드컵(WC) 통산 16골을 기록했다.온라인뉴스부