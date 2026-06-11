스포츠 축구 [포토] ‘광화문광장 거리응원’ 준비 한창 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/soccer/2026/06/11/20260611800011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-11 16:58 입력 2026-06-11 16:58 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 월드컵 D-1, 광화문광장 거리응원 준비 한창2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 2026.6.11 연합뉴스 이미지 확대 월드컵 D-1, 광화문광장 거리응원 준비 한창2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 2026.6.11 연합뉴스 이미지 확대 월드컵 D-1, 광화문광장 거리응원 무대 설치2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 2026.6.11 연합뉴스 이미지 확대 월드컵 D-1, 광화문광장 거리응원 준비 한창2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 2026.6.11 연합뉴스 이미지 확대 월드컵 D-1, 광화문광장 거리응원 무대 설치2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 2026.6.11 연합뉴스 이미지 확대 월드컵 D-1, 광화문광장 거리응원 무대 설치2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 2026.6.11 연합뉴스 이미지 확대 월드컵 D-1, 광화문광장 거리응원 무대 설치2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 2026.6.11 연합뉴스 2026 북중미 월드컵 개막 및 조별리그 A조 한국과 체코의 경기를 하루 앞둔 11일 서울 종로구 광화문광장에 거리응원 무대가 설치되고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 북중미 월드컵에서 한국의 조별리그 상대는? 체코 브라질