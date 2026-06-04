국립공원 대표 캐릭터 ‘반달이’, 축구 국가대표로 변신

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세줄 요약 반달이와 축구대표팀 결합 상품 출시

국립공원숍 12곳·팝업스토어 판매

네이버 스마트스토어·play KFA 판매

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국립공원의 인기 캐릭터 ‘반달이’와 축구 국가대표 브랜드를 결합한 특별 콜라보레이션 상품이 축구팬들에게 선보인다.국립공원공단과 대한축구협회는 국민적인 사랑을 받고 있는 반달이를 바탕으로 한 ‘축구 국가대표 반달이’ 상품을 5일 오전 10시부터 본격 출시한다고 밝혔다. 이번에 출시되는 축구 국가대표 반달이는 국립공원의 멸종위기종 반달가슴곰 캐릭터에 대한민국 축구대표팀의 상징적인 유니폼을 결합해 축구 팬들과 국립공원 탐방객 모두의 소장 욕구를 자극할 것으로 기대를 모으고 있다.상품 구매는 온오프라인의 다양한 채널을 통해 가능하다.오프라인 매장은 전국의 주요 국립공원 탐방안내소 등에 위치한 국립공원숍 12곳에서 현장 구매할 수 있다. 특히, 지난 1일부터 28일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 운영되는 축구협회 팝업스토어에서도 직접 제품을 만나보고 구매할 수 있어 주말 나들이를 나선 시민들에게 큰 즐거움을 선사할 예정이다.온라인 매장으로는 공단의 공식 라이선스 업체인 ‘골든베어상사 네이버 스마트스토어’와 축구협회 공식 쇼핑몰인 ‘play KFA(플레이 KFA) 홈페이지’를 통해 5일 오전 10시부터 정식 판매가 시작된다.국립공원공단 관계자는 “대한민국을 대표하는 스포츠인 축구와 국립공원의 소중한 가치가 만나 국민들에게 친근하고 색다른 즐거움을 드릴 수 있게 됐다”면서 “이번 콜라보 상품을 통해 국립공원 캐릭터가 한층 더 친숙한 이미지로 대중에게 다가가길 바란다”고 전했다.강국진 기자